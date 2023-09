Một loạt các series phim Hàn Quốc sắp ra lò, mỹ nhân Squid Game cũng góp mặt với "siêu phẩm đình đám"

Lee Yoo-mi, ngôi sao của Squid Game và All of Us Are Dead, sẽ xuất hiện trong loạt phim truyền hình Hàn Quốc Jae Gal-gil. Ảnh: Netflix.

It Might Be a Little Spicy Today

Diễn viên đến từ bộ phim Dr Romantic Han Suk-Kyu đang rục rịch quay trở lại màn ảnh nhỏ khi sự nhận vai cho bộ phim “It Might Be a Little Spicy Today” (tạm dịch), một bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kang Chang-rae. Cuốn tiểu thuyết có dạng một cuốn nhật ký nấu ăn của một người đàn ông chuẩn bị bữa ăn cho vợ sau khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết.

Sê-ri này sẽ là một chương trình độc quyền từ dịch vụ truyền phát tại Hàn Quốc mang tên Watcha, một nền tảng dịch vụ ổn định khi nó chuyên về mảng phát các chương trình độc quyền. Series này sẽ được đạo diễn bởi Lee Ho-Jae, được biết đến với bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng mang tên Heartwarming Sori: Giọng nói từ trái tim.

One Shot Scandal

Diễn viên Jeon Do-Yeon sẽ sớm quay lại với màn ảnh nhỏ sau bộ phim Melodrama nhận được nhiều phản hồi tích cực vào năm ngoái, trong một bộ phim truyền hình TVN sắp ra mắt với công chúng mang tên One Shot Scandal. Series này sẽ là bộ phim hài lãng mạn đầu tiên của cô sau 17 năm, kể từ “Lovers in Prague” được phát sóng vào năm 2005.

Jeon Do-yeon trong một phân cảnh của bộ phim Lost. Ảnh: JTBC

Bạn diễn của Jeon sẽ là diễn viên đến từ bộ phim vô cùng ăn khách “Hospital Playlist”- Jung Kyung-ho. Yoo Je-won và Yang Hee-sung, là Giám đốc và Nhà biên kịch sẽ đứng đằng sau chỉ đạo bộ phim ấy, cũng là cặp đôi đồng sản xuất cho series “Hometown ChaChaCha” gây bão trên toàn cầu.

Bộ phim dự kiến ​​sẽ bắt đầu quá trình sản xuất vào mùa hè này. Chi tiết cốt truyện cho dự án này hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự kết hợp của các ngôi sao màn ảnh lớn và màn ảnh nhỏ này đã tạo nên sự mong ngóng của dân nghiện phim Hàn.

Mental Coach Jae Gal-gil

Diễn viên Jung Woo đến từ series phim dài tập mang tên “Mad of Each Other” sẽ đóng vai trò chính trong bộ phim truyền hình thể thao mang tên “Mental Coach Jegal Gil”, trong khi Lee Yoo-mi của Squid Game và All of Us Are Dead sẽ là bạn diễn của cô trong bộ phim lần này.

Lee Yoo-mi trong phân cảnh của All of Us Are Dead. Ảnh: Netflix.

Trong phim, Jegal Gil là một vận động viên Taekwondo thô lỗ, người trở về với vai trò là một nhà tâm lý học. Một trong những ca đầu tiên đó là Lee's Cha Ga-Eul, một vận động viên huy chương vàng trượt băng tốc độ ngắn nhất thế giới, người đã rơi vào vết xe đổ vô cùng nghiêm trọng.

Cũng xuất hiện trong chương trình sẽ là Kwon Yul (Voice 2) với vai diễn là đối thủ của Gil Ku Tae-Man, Giám đốc Trung tâm Nhân quyền tại Hiệp hội Điền Kinh, trong khi Park Se-Young (Thanh tra Lao động đặc biệt Mr Jo) dự kiến ​​xuất hiện với vai diễn Park Seung-ha, một cố vấn làm việc cùng với Gil.

Ildangbaek Butler

Lee Hye-ri từ nhóm nhạc Girl’s Day và Yoon Doo-joon từ nhóm Highlight đang được mong chờ sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền phi thực tế sắp tới mang tên Ildangbaek Butler (tạm dịch) trên đài MBC.

Lee Hye-ri ở một phân cảnh của bộ phim My Roomate Is a . Ảnh: Tvn.

Yoon sẽ vào vai Butler Kim, người điều hành một doanh nghiệp tư nhân chỉ với 100 won (tám xu Mỹ). Lee đang nhận được một lời yêu cầu của giám đốc tang lễ Baek Dong-Joo, người có thể nói chuyện được với người chết. Cặp đôi bắt đầu làm việc cùng nhau để thực hiện những mong muốn cuối cùng của người chết. Yoon lần cuối được nhìn thấy trong bộ phim truyền hình là vào năm 2018, Let’s Eat 3, mặc dù gần đây anh ấy đã làm việc với một số dự án phim chưa được phát hành, trong khi Lee đã hoạt động rất tích cực, với vai trò với sự tham gia bộ phim “My Roomate Is a Gumiho” và “Moonshine” vào năm ngoái.

Understanding of Love

Diễn viên đến từ bộ phim Hospital Playlist – Yoo Yoo-seok và Moon Chae-won của Flower of Evil được cho là đang trong các cuộc đàm phán để xuất hiện trong dự án phim của đài JTBC mang tên Understanding of Love (tạm dịch), bộ phim sẽ dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lee Hyuk -Jin.

Yoo Yeon-seok trong một phân cảnh của Hospital Playlist mùa 2. Ảnh: Tvn.

Câu chuyện sẽ diễn ra tại chi nhánh Yeongo của Ngân hàng Nara, nơi sẽ kỷ niệm 99 năm thành lập.

Yoo, người sẽ sớm được ra mắt trong series của nhà Netflix mang tên Suriname, sẽ vào vai Ha Sang-soo, một người quản lý năm thứ ba của đội ngũ tư vấn tại chi nhánh ngân hàng, trong khi Moon sẽ vào vai Ahn Soo-Young, một giao dịch viên lâu năm tại cùng một vị trí. Series sẽ được đạo diễn bởi Jo Young-Min đến từ “Do You Like Brahms?”.