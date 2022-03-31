Hẹn hò công sở chưa hạ nhiệt, Ahn Hyo Seop tiếp tục nên duyên cùng nàng thơ của Song Joong Ki trong dự án phim mới

Sao quốc tế 31/03/2022 23:43

Nam diễn viên Ahn Hyo Seop đã xác nhận xuất hiện trong loạt phim Netflix 'Into Your Time' và sánh vai cùng nữ diễn viên Jeon Yeo Bin - người tình tin đồn của Song Joong Ki.

Into Your Time (tên gọi của phiên bản Hàn Quốc) là bộ phim được remake lại từ bộ phim Someday Or One Day của Đài Loan. Phim kể về một cô gái tên Joon Hee quay trở về năm 1998 bằng cách sử dụng một chiếc băng cassette di động. Ở đó, cô gặp Si Heon - một chàng trai có ngoại hình y hệt bạn trai quá cố của mình.

Hẹn hò công sở chưa hạ nhiệt, Ahn Hyo Seop tiếp tục nên duyên cùng nàng thơ của Song Joong Ki trong dự án phim mới - Ảnh 1
Poster gốc của bộ phim Muốn gặp anh (bản Đài Loan)

Ahn Hyo Seop đã đảm nhận nhiều thể loại phim qua 30 But 17, Dr. Romantic 2, Lovers of the Red Sky, và gần đây nhất là A Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở)... Anh sẽ vào vai bạn trai của Joon Hee là Goo Yeon Joon và Nam Si Heon.

Hẹn hò công sở chưa hạ nhiệt, Ahn Hyo Seop tiếp tục nên duyên cùng nàng thơ của Song Joong Ki trong dự án phim mới - Ảnh 2

Trong khi đó, Jeon Yeo Bin, sao nữ từng gây ấn tượng với các vai diễn trong After My Death, We Don't Bite: Villains in the Countryside, Melo Is My Nature, Vincenzo... sẽ đóng vai Han Joon Hee và Kwon Min Joo. 

Hẹn hò công sở chưa hạ nhiệt, Ahn Hyo Seop tiếp tục nên duyên cùng nàng thơ của Song Joong Ki trong dự án phim mới - Ảnh 3

Sau khi tình cờ trải qua một lần quay ngược thời gian, Han Joon Hee nhập vào thân xác của Kwon Min Joo sống vào năm 1998. Tuy khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. 

Hiện khán giả đang rất mong chờ vào màn hóa thân của Ahn Hyo Seop và bạn diễn Jeon Yeo Bin. Bởi lẽ, tác phẩm này không chỉ được đánh giá mới lạ về nội dung, đẹp về phần nhìn mà chắc chắn cũng sẽ vô cùng hấp dẫn khi cặp diễn viên chính đều có khả năng diễn xuất tốt.

Hẹn hò công sở chưa hạ nhiệt, Ahn Hyo Seop tiếp tục nên duyên cùng nàng thơ của Song Joong Ki trong dự án phim mới - Ảnh 4

Ngoài bộ đôi diễn viên chính thì Kang Hoon - sao nam được yêu mến trong The Red Sleeve (Cổ tay áo màu đỏ) sẽ đảm nhận vai Jung In Gyu, người thầm thương trộm nhớ Kwon Min Joo. Sau khi nhận ra Kwon Min Joo thích người bạn thân nhất của mình - Nam Si Heon, bản thân anh bị mâu thuẫn khi phải đối mặt với việc lựa chọn tình yêu và tình bạn.

Hẹn hò công sở chưa hạ nhiệt, Ahn Hyo Seop tiếp tục nên duyên cùng nàng thơ của Song Joong Ki trong dự án phim mới - Ảnh 5

Into Your Time được chấp bút bởi nhà biên kịch Choi Hyo Bi và được sản xuất bởi đạo diễn Kim Jin Won - người từng cầm trịch các bộ phim nổi tiếng như My Country: The New Age, Just Between Lovers, The Innocent Man. 

Phim dự kiến sẽ lên sóng trên Netflix vào năm 2023.

Theo Chosun

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