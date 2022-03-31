Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp

Sao quốc tế 31/03/2022 23:56

Vào sáng ngày 29/3, Nam diễn viên Park Seo Joon đã đến sân bay quốc tế Incheon sau khi kết thúc lịch trình quay phim tại Budapest, Hungary.

Tại sân bay, Park Seo Joon đã thể hiện một phong cách thời trang khiêm tốn khi kết hợp một chiếc áo khoác bóng chày với quần thể thao. Dù nam diễn viên đã che mặt bằng khẩu trang, nhưng hình ảnh ấm áp của anh vẫn khiến fan 'rung rinh'.

Vào vai rất “ngọt” nên tưởng chừng nam diễn viên sinh năm 1988 này ngoài đời cũng là một anh chàng luôn đóng khung mình với những bộ vest phẳng phiu như vậy. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Park Seo Joon lại sở hữu một phong cách thời trang hoàn toàn trái ngược với hình tượng nhân vật trong bộ phim mà anh đang tham gia.

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp - Ảnh 1

Hình ảnh nam diễn viên đang ra khỏi sân bay khiến fan vô cùng phấn khích. Phong cách thường ngày của Seo Joon làm fan liên tưởng đến một người bạn trai bình dị vậy.

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp - Ảnh 2

Không còn là một anh phó chủ tịch bảnh bao, nam diễn viên điển trai sở hữu style khá trẻ trung và phóng khoáng bên ngoài đời thực.

Không những 'đốn tim' fan bằng phong cách thời trang, anh còn gây chú ý bởi những cử chỉ lịch thiệp và khiêm tốn của mình.

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp - Ảnh 3

Ngay khi nghe fan đang hò reo tên mình, anh chàng liền cúi gập người lại để chào.

Để thể hiện thái độ lịch sự và tôn trọng nhất, người Hàn Quốc sẽ cúi đầu một góc 90 độ khi chào hỏi. Vì thế, hành động của nam diễn viên đã khiến fan cảm thấy vô cùng ấm áp.

Được biết, Park Seo Joon đã lên đường sang Hungary vào ngày 3/3 để quay bộ phim 'Dream'. Do tình hình sức khoẻ buộc phải cách ly nên Park Seo Joon là một trong những thành viên cuối cùng gia nhập đoàn phim ở Hungary.

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp - Ảnh 4

“Dream” là tác phẩm do nam tài tử Lee Byung Hun đảm nhận vai trò đạo diễn. Phim kể về câu chuyện của một nhóm người cố gắng tham gia Homeless World Cup, một sự kiện bóng đá quốc tế thường niên. Trong đó, Park Seo Joon đóng vai Yoon Hong Dae, người dẫn dắt của nhóm. Anh vốn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng không may phải chịu kỷ luật sau khi gây ra một sự cố tai hại. Bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên bóng đá nhưng theo thời gian, anh dần trở thành một thủ lĩnh thực thụ, luôn tin tưởng và đối xử chân thành với đồng đội. 

Còn nữ ca sĩ IU vào vai Lee So Min, một đạo diễn sản xuất, người luôn mơ ước gặt hái thành công bằng bộ phim tài liệu về đội bóng của Hong Dae. Lee Hyun Woo cũng sẽ xuất hiện trong phim với tư cách là một trong những cầu thủ bóng đá.

Park Seo Joon - chàng tài tử lịch thiệp luôn khiến fan xiêu lòng bởi những cử chỉ ấm áp - Ảnh 5

Phim dự kiến khởi chiếu trong năm 2022.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Park Seo Joon sao Hàn Quốc Kbiz

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