Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan

Ngày hôm đó, một phương tiện truyền thông đã đăng tải hình ảnh thiệp mời được ghi bằng tiếng Anh với hầu hết nội dung: "Tôi đã nhận được tấm thiệp mời độc quyền".

Đám cưới được tổ chức riêng tư chỉ với cha mẹ và người quen của gia đình hai bên.

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng địa chỉ nơi tổ chức đám cưới bị viết sai và ngày tháng cũng được cho là giả, chẳng hạn như ghi là 31th chứ không phải 31st.

Sau đó, vào tháng 1/2019, tin đồn về việc một cặp đôi đi du cùng nhau đến Los Angeles, Hoa Kỳ đã được lan truyền và những lời kể của những người chứng kiến cho thấy cả hai đã dành thời gian ăn uống với bố mẹ của họ. Dù cả hai bên đều phủ nhận, nhưng tin đồn hẹn hò lại bùng lên sau 11 ngày kể từ khi bức ảnh họ đi mua sắm tại một siêu thị ở Mỹ được tung ra.

Ảnh đi mua sắm của Hyun Bin và Son Ye Jin

Và vào tháng 12/2019. Hai người tái hợp thông qua bộ phim "Hạ cánh nơi anh" và một lần nữa phủ nhận tin đồn hẹn hò tại buổi họp báo ra mắt phim.

Tin đồn hẹn hò lần thứ ba nổi lên khi bộ phim "Hạ cánh nơi anh" kết thức. Trong đoạn video được công bố, khán giả cho rằng hai người đã nắm tay nhau dưới bàn. Tuy nhiên, cả hai bên đều bác bỏ và nói rằng: "Đó không phải là sự thật. Biến cố thôi".

Hyun Bin và Son Ye Jin

Cuối cùng là ngày 1/1/2021. Hyun Bin và Son Ye Jin đã thừa nhận mối quan hệ tình cảm sau khi tin đồn hẹn hò lần thứ tư lại nổi lên.