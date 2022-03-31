Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan

Sao quốc tế 31/03/2022 23:41

Được biết, một số thiệp mời được công bố trên mạng xã hội về đám cưới của Hyun Bin (40 tuổi) và Son Ye Jin (40 tuổi) được tổ chức vào ngày 31 là giả.

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan - Ảnh 1
Thiệp mời đám cưới giả của Hyun Bin và Son Ye Jin

 

Hyun BinSon Ye Jin sẽ tổ chức đám cưới vào lúc 4 giờ chiều ngày 31/3, tại Aston House, khách sạn Grand Walkerhill ở quận Gwangjin, Seoul.

Đám cưới được tổ chức riêng tư chỉ với cha mẹ và người quen của gia đình hai bên.

Ngày hôm đó, một phương tiện truyền thông đã đăng tải hình ảnh thiệp mời được ghi bằng tiếng Anh với hầu hết nội dung: "Tôi đã nhận được tấm thiệp mời độc quyền".

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng địa chỉ nơi tổ chức đám cưới bị viết sai và ngày tháng cũng được cho là giả, chẳng hạn như ghi là 31th chứ không phải 31st.

Sau đó, vào tháng 1/2019, tin đồn về việc một cặp đôi đi du cùng nhau đến Los Angeles, Hoa Kỳ đã được lan truyền và những lời kể của những người chứng kiến cho thấy cả hai đã dành thời gian ăn uống với bố mẹ của họ. Dù cả hai bên đều phủ nhận, nhưng tin đồn hẹn hò lại bùng lên sau 11 ngày kể từ khi bức ảnh họ đi mua sắm tại một siêu thị ở Mỹ được tung ra.

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan - Ảnh 2
 Ảnh đi mua sắm của Hyun Bin và Son Ye Jin

Và vào tháng 12/2019. Hai người tái hợp thông qua bộ phim "Hạ cánh nơi anh" và một lần nữa phủ nhận tin đồn hẹn hò tại buổi họp báo ra mắt phim.

Tin đồn hẹn hò lần thứ ba nổi lên khi bộ phim "Hạ cánh nơi anh" kết thức. Trong đoạn video được công bố, khán giả cho rằng hai người đã nắm tay nhau dưới bàn. Tuy nhiên, cả hai bên đều bác bỏ và nói rằng: "Đó không phải là sự thật. Biến cố thôi".

Chưa kịp vui mừng vì lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sắp diễn ra, người hâm mộ té ngửa vì thiệp mời cưới giả xuất hiện tràn lan - Ảnh 3
 Hyun Bin và Son Ye Jin

Cuối cùng là ngày 1/1/2021. Hyun Bin và Son Ye Jin đã thừa nhận mối quan hệ tình cảm sau khi tin đồn hẹn hò lần thứ tư lại nổi lên.

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Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng

Cụ thể là trong buổi lễ đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức vào ngày hôm (31/3), bài hát chúc mừng của hôn lễ là OST của bộ phim 'Hạ cánh nơi anh', điều này càng thêm ý nghĩa đối với cặp đôi.

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Từ khóa:   Hyun Bin Son Ye Jin Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn

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