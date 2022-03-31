Park Kyung Lim sẽ trở thành người dẫn chương trình cho đám cưới của Huyn Bin và Son Ye Jin

Sao quốc tế 31/03/2022 23:41

Phát thanh viên Park Kyung Lim sẽ là người dẫn chương trình cho đám cưới thế kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin vào ngày hôm nay (31/03)

 

Vào hôm nay (31/03), Park Kyung Lim sẽ là người dẫn chương trình cho đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin, đám cưới được tổ chức tại Aston House, Grand Walkerhill Hotel, Gwangjin-gu, Seoul vào lúc 16h cũng ngày.

Park Kyung Lim sẽ trở thành người dẫn chương trình cho đám cưới của Huyn Bin và Son Ye Jin - Ảnh 1
Park Kyung Lim

Park Kyung Lim được coi là một trong những MC xuất sắc đã xây dựng mối quan hệ đặc biệt với cả hai nhân vật chính trong buổi giới thiệu phim ‘Cuộc đàm phán sinh tử’ của đạo diễn Lee Jong Suk. Vào thời điểm đó, Park Kyung Lim đã tạo ra rất nhiều meme cảu cặp đôi, chẳng hạn như yêu cầu họ hãy giao tiếp bằng mắt.

Lễ cưới sẽ có sự tham gia của tổng cộng từ 200-300 khách mời, bao gồm các thành viên trong gia đình và những người thân quen. Được biết, Jang Dong Geun, người bạn thân nhất của cả hai sẽ đọc diễn văn chúc mừng, và bài hát chúc mừng trong buổi lễ sẽ do ca sĩ Gummy thực hiện.

Park Kyung Lim sẽ trở thành người dẫn chương trình cho đám cưới của Huyn Bin và Son Ye Jin - Ảnh 2
Hình ảnh của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin

Trong khi đó, Hyun Bin và Son Ye-jin, sinh năm 1982, gặp nhau thông qua hai bộ phim nổi tiếng là ‘Cuộc đàm phán sinh tử’ và phim truyền hình ‘Hạ cánh nơi anh’. Cả hai đã phát triển mối quan hệ trở thành người yêu của nhau sau khi kết thúc bộ phim ‘Hạ cánh nơi anh’. Sau 4 lần dính tin đồn hẹn hò, họ đã xác nhận mối quan hệ của mình vào tháng 1 năm ngoái và chính thức tuyên bố kết hôn vào ngày 10/2.

(Theo Xports News)

Jang Dong Geun sẽ đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới thế kỷ của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin

Jang Dong Geun sẽ đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới thế kỷ của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin

Theo nguồn tin được tiết lộ người bạn thân của chú rể Huyn Bin - Jang Dong Geun sẽ là người đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới của cặp đôi Huyn bin và Son Ye Jin.

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