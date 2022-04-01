Hé lộ thực đơn "siêu sang chảnh" trong hôn lễ của cặp vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin

Sao quốc tế 01/04/2022 21:37

Thực đơn chiêu đãi khách trong đám cưới của cặp đôi Hyun-bin và Son Ye Jin đã được tiết lộ, tất cả đều là những món ăn cao cấp chuẩn năm sao.

Hyun Bin và Son Ye Jin đã kết hôn vào ngày 31 tháng trước lúc 4 giờ chiều tại Sheraton Grand Walkerhill Hotel Aston House (Seoul). Đám cưới được tổ chức riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết hai bên tham dự.

Hé lộ thực đơn 'siêu sang chảnh' trong hôn lễ của cặp vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin - Ảnh 1

Nhiếp ảnh gia Choi Yong Bin - khách mời của tiệc cưới đã đăng một bức ảnh trên SNS tiết lộ thực đơn tại buổi lễ với dòng trạng thái: "Chúc mừng Hyunbin và Ye Jin nhé! Hai người thật sự đẹp đôi lắm luôn".

Thực đơn trong buổi tiệc bao gồm các món ăn được chế biến từ nguyên liệu chất lượng cao, chẳng hạn như: trứng cá muối Aston House, hải sản sous vide, trứng nhím biển, sốt Maltaise, bánh mì baguette lên men Pháp, bánh mì Focaccia ôliu Ý, nấm thông dại sốt kem, sorbet húng cà chua, thăn bò Hàn Quốc, tôm hùm tươi nướng, rau thảo mộc nướng, khoai tây nghiền sốt nấm Truffle và sốt nấm Morchella.

Hé lộ thực đơn 'siêu sang chảnh' trong hôn lễ của cặp vợ chồng son Hyun Bin - Son Ye Jin - Ảnh 2
Trong đó, nổi bật là món Mì yến tiệc hải sản Guryongpo, bánh socola mâm xôi, bánh đậu BonBon nhân vani. Ngoài ra còn có món tráng miệng mang ngụ ý chúc phúc cuộc hôn nhân của cặp đôi với tên gọi "Bánh mật ngọt ngào".

Đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin có sự tham dự của nhiều ngôi sao hàng đầu như Ahn Sung Ki, Go So Young, Uhm Ji Won, Lee Min Jung, Gong Yoo,... 

Hyun Bin và Son Ye Jin cùng sinh năm 1982, gặp gỡ qua bộ phim "Negotiation" và phim truyền hình "Crash Landing on You". Cả hai chính thức công nhận mối quan hệ của mình vào tháng 1 năm ngoái, và sau khoảng 2 năm hẹn hò, họ đã kết hôn vào ngày 31 tháng 3. 

Theo SBS

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Từ khóa:   Hyun Bin Hyun Bin - Son Ye Jin Đám cưới Huyn Bin và Son Ye Jin

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