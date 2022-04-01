BIGBANG nhá hàng poster lyric khiến fan nóng lòng mong chờ đến ngày các ông hoàng tái xuất

Sao quốc tế 01/04/2022 21:47

YG Entertainment chính thức đăng tải một câu trong ca khúc của mới "Still Live" của BIGBANG: "Xuân, hạ, thu, đông của chúng ta đều sẽ tốt đẹp" vào ngày 1/4. Fan hâm mộ háo hức chờ màn trở lại của thần tượng.

Poster lyric xuất hiện với câu: "Xuân, hạ, thu, đông của chúng ta đều sẽ tốt đẹp" được viết trên một khung cảnh tĩnh lặng với hình tượng Pierrot ngồi trong không gian hoài cổ, toát lên cảm giác u buồn. 

BIGBANG nhá hàng poster lyric khiến fan nóng lòng mong chờ đến ngày các ông hoàng tái xuất - Ảnh 1

Sự xuất hiện của anh chàng dường như chính là sự kết hợp giữa hài kịch và bi kịch, lớp make up trắng toát không rõ cảm xúc và không gian yên tĩnh này khiến fan tò mò về bài hát mới sẽ như thế nào. 

Ngoài ra, ánh sáng bên ngoài cửa sổ gợi nhớ đến một chiếc máy chiếu, ngụ ý không biết chàng Pierrot kia đang nghĩ gì, đang trông chờ vào điều gì. 

Bài hát mới của Big Bang "Still Live" sẽ được phát hành vào ngày 5 tháng 4 sắp tới. Nhiều bình luận cho rằng ca khúc này của các chàng trai nhà YG sẽ tiếp tục lấy đi nước mắt của người hâm mộ.

Theo Newspaperim

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Từ khóa:   BIGBANG comeback Big Bang YG

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