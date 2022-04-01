Công ty chủ quản của BTS: "Không có bất cứ sự khoan hồng nào cho những kẻ tung tin đồn ác ý"

Sao quốc tế 01/04/2022 21:34

Công ty quản lý đã kiện cư dân mạng lan truyền tin đồn sai lệch và phỉ báng ác ý đối với các thành viên BTS.

Vào ngày 31/03, Big Hit Music đã thông báo thông qua nền tảng cộng đồng người hâm mộ ‘Weverse’, “Dựa trên các báo cáo gần đây từ người hâm mộ và bằng chứng thu thập được thông qua quá trình tự giám sát, chúng tôi đã đệ trình một số khiếu nại đến cơ quan điều tra.”

Big Hit Music đặc biệt đề cập đến hai trường hợp trong số này và nhấn mạnh rằng họ sẽ đối phó một cách nghiêm khắc.

Công ty chủ quản của BTS: 'Không có bất cứ sự khoan hồng nào cho những kẻ tung tin đồn ác ý' - Ảnh 1
 Nhóm nhạc đình đám BTS

Big Hit Music giải thích rằng “Chúng tôi đã kiện những người bị cáo buộc làm tổn hại danh tiếng của nghệ sĩ và phổ biến thông tin sai lệch bằng cách thêu dệt những tin đồn ác ý về BTSvới tội danh phỉ báng danh dự và cản trở hoạt động kinh doanh”.

Theo luật hiện hành, tội cản trở hoạt động kinh doanh có thể bị phạt đến 5 năm tù giam hoặc phạt tiền lên đến 15 triệu won.

Big Hit Music cũng cho biết, “Chúng tôi đã đệ đơn khiếu nại sau khi nhận được báo cáo về các bài đăng phát tán thông tin sai lệch với nội dung ảo tưởng và ngụy biện nghiêm trọng không chỉ thông qua các dịch vụ mạng xã hội (SNS), cộng đồng, YouTube mà còn viết bài đánh giá sai lệch về sản phẩm của các nhãn hàng”.

Đồng thời cũng cảnh báo rằng “Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm khắc mà không có bất kỳ thỏa thuận hoặc sự khoan hồng nào để loại bỏ hành vi ác ý”.

Big Hit Music sẽ thực hiện các hành động pháp lý chống lại những người tạo ra các bài đăng ác y có nội dung phỉ báng, lăng mạ, quấy rối tình dục và thông tin sai lệch về BTS.

(Theo Yonhapnews)

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Từ khóa:   BTS bình luận ác ý Big Hit

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