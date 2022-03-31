Loạt nghệ sĩ đình đám xứ kim chi lần lượt bị COVID-19 'ghé thăm', nhiều lịch trình phải hủy bỏ khiến fan hâm mộ tiếc ngẩn ngơ

SM Entertainment - công ty chủ quản của Seulgi , cho biết, “Seulgi đã tiêm đủ 2 liều vaccine và hiện không có triệu chứng gì.”

Do Seulgi xác nhận dương tính với COVID-19 nên lịch trình tham gia các chương trình âm nhạc như Mnet ‘M Countdown’ vào ngày 31 và KBS ‘Music Bank’ vào ngày 1 đã bị hủy.

Wendy một thành viên khác của Red Velvet, đã tiến hành tự test và có kết quả âm tính. Tuy nhiên đã lên kế hoạch để xét nghiệm lại bằng PCR.

BTS

BTS Jungkook đã được xác nhận dương tính với COVID-19 khi ở lại Mỹ để tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 và tham gia một buổi hòa nhạc cá nhân ở Las Vegas.

Vào ngày 29, công ty chủ quản Big Hit Music đã thông báo thông báo đến cộng đồng người hâm mộ: “Jungkook đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào ngày 28, theo giờ địa phương tại Mỹ.”

Theo công ty quản lý, xét nghiệm PCR của Jungkook cho kết quả âm tính khi anh đến Las Vegas, anh cảm thấy không khỏe và tiến hành xét nghiệm PCR lại và nhận kết quả dương tính.

Jungkook đang tự cách ly và trải qua quá trình điều trị theo hướng dẫn ở Mỹ, và may mắn thay là không có triệu chứng đặc biệt nào ngoài việc bị đau họng nhẹ.

Jungkook đã đăng một video trên SNS vào ngày 30 để thông báo về tình trạng gần đây của mình dành cho những người hâm mộ đang lo lắng rằng: “Tôi không sao cả. Tôi liên tục di chuyển để không yếu đi. Ăn rồi lại nằm, nằm rồi lại ăn, vì vậy tôi sẽ tăng cân thôi. Tôi đang được chăm sóc rất tốt, vì vậy đừng quá lo lắng và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”

Jungkook (BTS)

J-Hope, người được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào ngày 24 trước Jungkook, dự kiến ​​sẽ tham gia cùng các thành viên ở Mỹ sau khi hoàn thành thời gian tự cách ly tại nhà vào ngày 30/03.

J-Hope (BTS)

2PM

Junho của 2PM cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Vào ngày 29, công ty quản lý của anh ấy là JYP Entertainment đã thông báo thông qua cộng đồng người hâm mộ chính thức, “Lee Jun Ho đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tự test tại nhà.”

Junho đã tiêm đủ 2 liều vaccine và bị chỉ bị đau họng cũng như các triệu chứng cảm nhẹ. Anh dự định tạm dừng mọi lịch trình để phục hồi sức khỏe và tập trung điều trị theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Junho (2PM)

Ngoài ra, trước sự trở lại của nhóm nhạc Purple Kiss, tất cả các thành viên đều có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, và ca sĩ kiêm ca sĩ crossover Son Tae Jin cũng được xác nhận dương tính với COVID-19.

Nhóm Purple Kiss

Ca sĩ DinDin và Hyungwon của nhóm MONSTA X cũng đã được xác nhận dương tính với COVID-19 vào ngày 28.

DinDin đã chia sẻ một bức ảnh kit test cho kết quả dương tính và kết quả xét nghiệm PCR trên mạng xã hội vào cùng ngày hôm đó và nói rằng, “Dường như dịch bệnh đã kéo dài khá lâu. Kể từ khi virus corona trở nên tồi tệ hơn, mỗi ngày trôi qua đều là một chuỗi lo lắng, vì vậy tôi thậm chí nghĩ rằng đó là điều khá may mắn (khi bị mắc COVID-19)”

Được biết rằng buổi ghi hình của chương trình giải trí KBS2 ‘1 Night 2 Days Season 4’, trong đó có sự xuất hiện của DinDin, đã bị hủy bỏ.

DinDin

Cùng ngày, thành viên Hyungwon của MONSTA X đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Starship Entertainment, công ty quản lý, cho biết thông qua fancafe chính thức, “Nghệ sĩ của chúng tôi, Hyungwon của Monsta X, đã được xác nhận nhiễm COVID-19 bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh vào ngày 28/03. Chúng tôi đang điều trị và cách ly tại nhà theo chỉ đạo của cơ quan phòng chống dịch”

Tất cả các lịch trình liên quan đến mini-album “SHAPE of LOVE” của Monsta X, dự kiến ​​phát hành vào ngày 11 tháng 4, đã bị hoãn lại. Lịch phát hành sẽ được thông báo sau.

Hyungwon (Monsta X)

(Theo Nocutnews)