Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá?

Sao quốc tế 30/03/2022 15:37

Seulgi của Red Velvet đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-1 vào chiều hôm nay (30/3).

SM cho biết: "Seulgi được chẩn đoán mắc COVID-19 vào hôm nay - 30/3. Nữ idol đã hoàn thành liều vắc-xin thứ hai và hiện không có triệu chứng gì."

Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá? - Ảnh 1

"Seulgi đã lập tức dừng mọi lịch trình và tự cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế", công ty nói thêm.

Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá? - Ảnh 2

Thành viên cùng nhóm Wendy cũng đang trong quá trình kiểm tra sức khỏe

Việc tham gia các show âm nhạc như MCountdown và Music Bank cũng đã bị hủy bỏ.

Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá? - Ảnh 3

Dựa trên thông tin này, fan của nhóm Red Velvet đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của thần tượng cũng như việc hủy bỏ tất cả lịch trình trong đợt comeback lần này.

Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá? - Ảnh 4

Trước đó, vào giữa tháng 3, SM Entertainment thông báo ba nữ ca sĩ Irene, Joy và Yeri đã nhiễm Covid-19 và hủy bỏ đêm nhạc của nhóm.

Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá? - Ảnh 5

Theo Hankook Ilbo

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Từ khóa:   Seulgi Red Velvet Kbiz

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