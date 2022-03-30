Seulgi (Red Velvet) dương tính với COVID-19, fan lo lắng liệu nhóm có ngừng tất cả lịch trình quảng bá?

Seulgi của Red Velvet đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-1 vào chiều hôm nay (30/3).

SM cho biết: "Seulgi được chẩn đoán mắc COVID-19 vào hôm nay - 30/3. Nữ idol đã hoàn thành liều vắc-xin thứ hai và hiện không có triệu chứng gì."

"Seulgi đã lập tức dừng mọi lịch trình và tự cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế", công ty nói thêm.

Thành viên cùng nhóm Wendy cũng đang trong quá trình kiểm tra sức khỏe.

Việc tham gia các show âm nhạc như MCountdown và Music Bank cũng đã bị hủy bỏ.

Dựa trên thông tin này, fan của nhóm Red Velvet đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của thần tượng cũng như việc hủy bỏ tất cả lịch trình trong đợt comeback lần này.

Trước đó, vào giữa tháng 3, SM Entertainment thông báo ba nữ ca sĩ Irene, Joy và Yeri đã nhiễm Covid-19 và hủy bỏ đêm nhạc của nhóm.

Theo Hankook Ilbo

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/seulgi-red-velvet-duong-tinh-voi-covid-19-fan-lo-lang-lieu-nhom-co-ngung-tat-ca-lich-trinh-quang-ba-459136.html