Tập 4 của 'bom tấn' Pachinko chuẩn bị được phát sóng, 'tra nam' Lee Min Ho xuống nước năn nỉ người yêu và quyết định cuối cùng của Sun Ja sẽ là ai ?

Pachinko đang là bộ phim đang thu hút được đông đảo sự quan tâm của khán giả hiện nay. Mới đây, nhà đài vừa tung trailer ngắn tập 4 của Pachinko hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, mọi người đang vô cùng chờ mong quyết định của Sun Ja để bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Trước đó, Sun Ja đang phụ mẹ của cô là Yang Jin (Jung In Ji) kiếm sống tại quê hương Yeongdo, Busan và cô đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Han Soo (Lee Min Ho). Tuy nhiên, cô đã gặp phải một thử thách lớn vì Han Soo và nhận được đề xuất cho một khởi đầu mới từ Lee Sa-hyun (No Sang-hyun). Ở tập 4 này, bộ phim sẽ mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn khi chứa đựng hình ảnh Sun Ja quyết tâm sống một cuộc sống ngẩng cao đầu và việc cô phải đương đầu với một sự thay đổi lớn vì quyết định của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Đến những năm 1980, Sun Ja (Yoon Yeo Jung) lúc bấy giờ đang sống tại Nhật Bản đã quyết tâm quay trở lại quê hương của mình, quá trình bà trên đường trở về Busan dự kiến sẽ đem lại nhiều cảm xúc bồi hồi cho người xem. Như vậy, tập 4 sẽ thu hút khán giả với sức hơn bao giờ hết khi chứa đựng những quyết định cứng rắn và sự thay đổi của Sun Ja khi còn trẻ và lúc đã về già.