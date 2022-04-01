Chiếc váy trong hôn lễ của Son Ye Jin cũng chính là sự lựa chọn của con gái Bill Gates: Nhìn giá ai cũng CHOÁNG

Hai ngôi Hallyu nổi tiếng Hyun Bin và Son Ye Jin đã kết hôn vào ngày hôm qua (31/03) và chiếc váy cưới mà Son Ye Jjin mặc trong đám cưới cũng đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào ngày 31 tháng 3 tại Aston House ở khách sạn Grand Walkerhill, Seoul. Theo giới thời trang, được biết Son Ye Jin đã mặc một chiếc váy của Mira Zwillinger tại buổi lễ chính ngày hôm đó.

Thương hiệu này do hai mẹ con đến từ Israel tạo ra, là một thương hiệu xa xỉ được yêu thích trên toàn thế giới nhờ thiết kế gợi cảm.

Hai kiểu váy cưới được giới thiệu trong bộ ảnh của cả hai được lan truyền trên mạng trong ngày đám cưới cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của phái đẹp.

Đầu tiên, chiếc váy của Son Ye Jin trong bức ảnh chụp cùng Hyun Bin trên nền hoa là một sản phẩm của Vera Wang trong bộ sưu tập cô dâu mùa xuân 2020. Đường vai không cân đối là một thiết kế ấn tượng. Trong thiết kế này, phần ngực sẽ lộ nhiều hơn, nhưng Son Ye Jin đã điều chỉnh để tạo một cảm giác trong sáng nhẹ nhàng. Chất liệu ren và vải tuyn thanh lịch như những cánh chuồn chuồn quấn quanh vai và cánh tay, làm nổi bật xương quai xanh và đường vai thanh tú của Son Ye Jin.

Chiếc váy sexy đã được Son Ye Jin biến tấu một cách nhẹ nhàng

Chiếc váy Vera Wang cũng nổi tiếng là thương hiệu được con gái cả của Bill Gates là Jennifer Gates lựa chọn cho đám cưới của cô nàng. Ở Hàn Quốc, Shim Eun Ha và Kim Nam Joo cũng lực chọn thương hiệu này trong rất nhiều outfit của mình.

Thứ hai là chiếc váy của Son Ye Jin trong bức ảnh cười phá lên khi nắm tay Hyun Bin là sản phẩm của Elie Saab trong bộ sưu tập Bryder với váy cổ vuông không tay kèm theo đó là những hạt cườm được đính trên váy tạo ra một thiết kế cơ bản và gọn gàng làm tôn lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của Son Ye Jin.

Chiếc váy làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng của Son Ye Jin

(Theo JoongAng)

Park Kyung Lim sẽ trở thành người dẫn chương trình cho đám cưới của Huyn Bin và Son Ye Jin Phát thanh viên Park Kyung Lim sẽ là người dẫn chương trình cho đám cưới thế kỷ của Hyun Bin và Son Ye Jin vào ngày hôm nay (31/03)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chiec-vay-trong-hon-le-cua-son-ye-jin-cung-chinh-la-su-lua-chon-cua-con-gai-bill-gates-nhin-gia-ai-cung-choang-459493.html