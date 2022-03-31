Bó hoa đắt giá nhất trong “đám cưới thế kỷ” của Hyun Bin và Son Ye Jin đã tìm được chủ nhân, tưởng ai xa lạ, hóa ra là 'chị đẹp' U40

Sao quốc tế 31/03/2022 16:24

Trong đám cưới của hai diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin (tên thật là Kim Tae Pyeong và Son Eo Jin, 40 tuổi), nữ diễn viên may mắn Gong Hyo Jin (41 tuổi) là người đã đón được bó hoa.

Bó hoa đắt giá nhất trong “đám cưới thế kỷ” của Hyun Bin và Son Ye Jin đã tìm được chủ nhân, tưởng ai xa lạ, hóa ra là 'chị đẹp' U40 - Ảnh 1
 Nữ diễn viên Gong Hyo Jin

Theo một báo chí đưa tin vào ngày 31/3 - Ngày tổ chức "siêu hôn lễ" của cặp đôi Hyun BinSon Ye Jin, Gong Hyo Jin đã nhận được bó hoa đắt giá. Được biết đến là bạn thân của Son Ye Jin, nữ diễn viên Gong Hyo Jin hạnh phúc khi trở thành nhân vật chính nhận được bó hoa thành hôn của bạn mình.

Bó hoa đắt giá nhất trong “đám cưới thế kỷ” của Hyun Bin và Son Ye Jin đã tìm được chủ nhân, tưởng ai xa lạ, hóa ra là 'chị đẹp' U40 - Ảnh 2
 Cặp bạn thân Son Ye Jin và Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin là nữ diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, cô được biết đến với các vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình như Thank you, Pasta, The Greatest Love, Master's Sun, It's Okay, That's Love, The Producers, Jealousy Incarnate và mới nhất là When the Camellia Blooms

Bó hoa đắt giá nhất trong “đám cưới thế kỷ” của Hyun Bin và Son Ye Jin đã tìm được chủ nhân, tưởng ai xa lạ, hóa ra là 'chị đẹp' U40 - Ảnh 3
 Ảnh cưới ngọt ngào của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu công khai hẹn hò vào tháng 1 năm ngoái sau khi kết thúc bộ phim truyền hình "Hạ cánh nơi anh" của đài tvN. Sau một năm hai tháng công khai hẹn hò, họ kết hôn và về một nhà vào ngày hôm nay.

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin - Son Ye Jin rò rỉ thêm loạt ảnh MỚI: Cú zoom cận mặt chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa', cô dâu bẽn lẽn được bố dắt tay vào lễ đường

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin - Son Ye Jin rò rỉ thêm loạt ảnh MỚI: Cú zoom cận mặt chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa', cô dâu bẽn lẽn được bố dắt tay vào lễ đường

Chiều 31/3, báo chí Hàn đã ghi lại hình ảnh hạnh phúc ngập tràn hương vị mùa xuân của cặp đôi Hyun bin và Son Ye Jin Bin, buổi lễ được tổ chức tại Aston House khách sạn Grand Walkerhill, quận Gwangjin, Seoul.

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Từ khóa:   Hyun Bin Son Ye Jin Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn

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