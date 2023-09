Đám cưới thế kỷ Hyun Bin - Son Ye Jin rò rỉ thêm loạt ảnh MỚI: Cú zoom cận mặt chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa', cô dâu bẽn lẽn được bố dắt tay vào lễ đường

Aston House, nơi dự kiến ​​tổ chức đám cưới của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ngoài trời tại Aston House. Được biết, chỉ có những người quen thân thiết với gia đình hai bên mới tham dự với tư cách khách mời. Diễn viên thân thiết Jang Dong Gun của Hyun Bin sẽ đảm nhận bài phát biểu chúc mừng.

Hyun Bin và Son Ye Jin đối mặt với nhau

Khung hình cưới đặt ngoài trời đang gây chú ý

Cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin đang tập dượt trước đám cưới

Son Ye Jin mặc váy cưới được bố dắt tay vào lễ đường

Hyun Bin và Son Ye Jin tuyên bố kết hôn vào ngày 10 tháng trước. Đã hơn một năm kể từ khi họ bắt đầu công khai hẹn hò vào tháng 1 năm ngoái. Hyun Bin và Son Ye Jin lần đầu tiên hợp tác với nhau trong bộ phim "Negotiation", được phát hành vào tháng 9 năm 2018 và tái hợp thành “Cặp đôi được khán giả yêu thích nhất” trong bộ phim truyền hình "Crash Landing on You - Hạ cánh nơi anh", một bộ phim truyền hình của đài tvN được bấm máy ghi hình và kết thúc vào tháng 2 năm 2020. Trước buổi giới thiệu phim 'Crash Landing on You' vào tháng 12 năm 2019, cả hai đã bị đồn hẹn hò hai lần từ một số người thấy họ ​​khi đi du lịch cùng nhau ở Hoa Kỳ, nhưng cả hai đã lên tiếng bác bỏ tin đồn đó. Sau đó, tin đồn hẹn hò nhiều lần dấy lên và cuối cùng họ cũng thừa nhận đang hẹn hò.