Hình ảnh diễn tập trước đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ

Báo Hàn đưa tin hình ảnh tập dượt trước của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin.

Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ tổ chức hôn lễ tại Aston House ở khách sạn Walkerhill, quận Gwangjin, Seoul vào chiều ngày 31.

Hyun Bin và Son Ye Jin diễn tập trước đám cưới

Hyun Bin và Son Ye Jin đang tập dượt trước đám cưới.

Hyun Bin và Son Ye Jin gặp nhau trong bộ phim 'The Negotiation’ năm 2018. Sau đó, họ phát triển thành người yêu sau khi hợp tác cùng nhau qua bộ phim ‘Hạ cánh nơi anh’ vào năm 2020. Sau khi chính thức thừa nhận mối quan hệ vào tháng 1 năm ngoái, hôm nay họ chính thức trở thành một cặp vợ chồng.

Hyun Bin và Son Ye Jin diễn tập trước đám cưới

Hyun Bin và Son Ye Jin diễn tập trước đám cưới

Hyun Bin và Son Ye Jin diễn tập trước đám cưới

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng Cụ thể là trong buổi lễ đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức vào ngày hôm (31/3), bài hát chúc mừng của hôn lễ là OST của bộ phim 'Hạ cánh nơi anh', điều này càng thêm ý nghĩa đối với cặp đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-dien-tap-truoc-dam-cuoi-cua-hyun-bin-va-son-ye-jin-duoc-tiet-lo-459307.html