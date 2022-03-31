Hình ảnh diễn tập trước đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ

Báo Hàn đưa tin hình ảnh tập dượt trước của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin.
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Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ tổ chức hôn lễ tại Aston House ở khách sạn Walkerhill, quận Gwangjin, Seoul vào chiều ngày 31.
Hyun Bin và Son Ye Jin đang tập dượt trước đám cưới.
Hyun Bin và Son Ye Jin gặp nhau trong bộ phim 'The Negotiation’ năm 2018. Sau đó, họ phát triển thành người yêu sau khi hợp tác cùng nhau qua bộ phim ‘Hạ cánh nơi anh’ vào năm 2020. Sau khi chính thức thừa nhận mối quan hệ vào tháng 1 năm ngoái, hôm nay họ chính thức trở thành một cặp vợ chồng.