Một góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ, hình ảnh ngọt ngào, tình tứ chẳng kém trong phim khiến người hâm mộ gật gù 'đẩy thuyền không sai'

Sao quốc tế 31/03/2022 14:15

Quang cảnh một góc sảnh cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã được công bố.

Vào ngày 31/3, nam diễn viên Choi Seong Joon đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình kèm theo lời chúc "Em chân thành chúc mừng anh!!"

Một góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ, hình ảnh ngọt ngào, tình tứ chẳng kém trong phim khiến người hâm mộ gật gù 'đẩy thuyền không sai' - Ảnh 1
 Góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin

Trong bức ảnh, chiếc bàn được đặt tại sảnh cưới được trang trí bằng những bức ảnh cưới đẹp mắt của đôi Hyun BinSon Ye Jin và trang trí hoa xung quanh.

Khung ảnh lớn là hình ảnh đám cưới được hai người tiết lộ thông qua công ty quản lý của họ vào cùng ngày. Ngoài ra, khung ảnh nhỏ cũng thu hút sự chú ý, đó là những tấm hình đám cưới chưa được tiết lộ của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Hình ảnh đám cưới của cặp đôi ngọt “tình” chẳng kém gì cảnh trong phim, từ cách họ ngồi đối diện, nắm tay nhau và trao nhau đôi mắt ngọt ngào cho đến nụ cười hạnh phúc tựa trán vào nhau đều thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người.

Một góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ, hình ảnh ngọt ngào, tình tứ chẳng kém trong phim khiến người hâm mộ gật gù 'đẩy thuyền không sai' - Ảnh 2
Góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin 

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ tổ chức lễ cưới tại Aston House, khách sạn Sheraton Grand Walkerhill, quận Gwangjang, Seoul vào 4 giờ chiều ngày hôm nay (theo giờ địa phương). Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, cả hai đã tổ chức sự kiện gia đình vào lúc 11 giờ sáng, chỉ có sự tham dự của gia đình hai bên.

Một góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ, hình ảnh ngọt ngào, tình tứ chẳng kém trong phim khiến người hâm mộ gật gù 'đẩy thuyền không sai' - Ảnh 3
Cặp đôi nên duyên sau bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh - Ảnh: Internet

Lễ cưới dự kiến có khoảng 300 khách mời, bao gồm gia đình và những người quen của Hyun Bin, Son Ye Jin sẽ tham dự. Tất cả các nghi lễ sẽ được tổ chức riêng tư. Bạn thân nhất của Hyun Bin là Jang Dong Gun sẽ là người phụ trách phần phát biểu chúc mừng đám cưới và Gummy và Kim Bum Soo hát bài hát chúc mừng.

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng

Cụ thể là trong buổi lễ đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức vào ngày hôm (31/3), bài hát chúc mừng của hôn lễ là OST của bộ phim 'Hạ cánh nơi anh', điều này càng thêm ý nghĩa đối với cặp đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hyun Bin Son Ye Jin Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn

TIN LIÊN QUAN

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng

HOT: Những tấm hình cưới đầu tiên của Hyun Bin và Son Ye Jin đã được tiết lộ, nhan sắc cô dâu chú rể gây SỐC

HOT: Những tấm hình cưới đầu tiên của Hyun Bin và Son Ye Jin đã được tiết lộ, nhan sắc cô dâu chú rể gây SỐC

Trước thềm đám cưới thế kỷ, chị đẹp Son Ye Jin bật mí chiêu make up hack tuổi cực khéo cho nàng 35+

Trước thềm đám cưới thế kỷ, chị đẹp Son Ye Jin bật mí chiêu make up hack tuổi cực khéo cho nàng 35+

“Giảm 8kg” Sunmi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, vòng eo con kiến khiến mọi người “xuýt xoa”

“Giảm 8kg” Sunmi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, vòng eo con kiến khiến mọi người “xuýt xoa”

Ẵm trọn chiến thắng tại OSCAR 2022, đây chính là top nhân vật khiến cả thế giới nhắc tên nhiều hơn cả Will Smith

Ẵm trọn chiến thắng tại OSCAR 2022, đây chính là top nhân vật khiến cả thế giới nhắc tên nhiều hơn cả Will Smith

Lisa bị tố tham lam, bòn tiền và quà hàng hiệu từ fan "không biết ngượng"

Lisa bị tố tham lam, bòn tiền và quà hàng hiệu từ fan "không biết ngượng"

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 15 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 31 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 34 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 54 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào