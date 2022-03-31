Một góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ, hình ảnh ngọt ngào, tình tứ chẳng kém trong phim khiến người hâm mộ gật gù 'đẩy thuyền không sai'

Quang cảnh một góc sảnh cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã được công bố.

Vào ngày 31/3, nam diễn viên Choi Seong Joon đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình kèm theo lời chúc "Em chân thành chúc mừng anh!!" Góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin Trong bức ảnh, chiếc bàn được đặt tại sảnh cưới được trang trí bằng những bức ảnh cưới đẹp mắt của đôi Hyun Bin và Son Ye Jin và trang trí hoa xung quanh.

Khung ảnh lớn là hình ảnh đám cưới được hai người tiết lộ thông qua công ty quản lý của họ vào cùng ngày. Ngoài ra, khung ảnh nhỏ cũng thu hút sự chú ý, đó là những tấm hình đám cưới chưa được tiết lộ của Hyun Bin và Son Ye Jin. Hình ảnh đám cưới của cặp đôi ngọt “tình” chẳng kém gì cảnh trong phim, từ cách họ ngồi đối diện, nắm tay nhau và trao nhau đôi mắt ngọt ngào cho đến nụ cười hạnh phúc tựa trán vào nhau đều thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người.

Góc sảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ tổ chức lễ cưới tại Aston House, khách sạn Sheraton Grand Walkerhill, quận Gwangjang, Seoul vào 4 giờ chiều ngày hôm nay (theo giờ địa phương). Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, cả hai đã tổ chức sự kiện gia đình vào lúc 11 giờ sáng, chỉ có sự tham dự của gia đình hai bên. Cặp đôi nên duyên sau bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh - Ảnh: Internet Lễ cưới dự kiến có khoảng 300 khách mời, bao gồm gia đình và những người quen của Hyun Bin, Son Ye Jin sẽ tham dự. Tất cả các nghi lễ sẽ được tổ chức riêng tư. Bạn thân nhất của Hyun Bin là Jang Dong Gun sẽ là người phụ trách phần phát biểu chúc mừng đám cưới và Gummy và Kim Bum Soo hát bài hát chúc mừng.

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng Cụ thể là trong buổi lễ đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức vào ngày hôm (31/3), bài hát chúc mừng của hôn lễ là OST của bộ phim 'Hạ cánh nơi anh', điều này càng thêm ý nghĩa đối với cặp đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-goc-sanh-cuoi-cua-hyun-bin-va-son-ye-jin-duoc-tiet-lo-hinh-anh-ngot-ngao-tinh-tu-chang-kem-trong-phim-khien-nguoi-ham-mo-gat-gu-day-thuyen-khong-sai-459317.html