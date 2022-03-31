'Đám cưới thế kỷ' của Huyn Bin và Son Ye Jin tổ chức riêng tư, hình ảnh 'tuyệt mật' nhưng vẫn đông nghịt khách, bãi đậu xe chật kín chỗ

Vào sáng ngày 31, các phóng viên của YTN Star đã đến khu vực Grand Walkerhill Seoul Aston House ở Gwangjang-dong, Gwangjin-gu, Seoul, nơi diễn ra ‘lễ cưới thế kỷ’ của cặp đôi. Ban đầu, cả hai đều không tiết lộ lịch trình cụ thể nhưng cuối cùng họ đã ra thông báo hôn lễ sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều.

Khoảng 3 giờ chiều, trước lễ cưới 1 tiếng, các khách mời đã bắt đầu xuất hiện tại đây. Phía khách sạn đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng xe và khách tham quan để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, khách mời chỉ có thể vào sau khi đã được xác minh đúng thông tin in trên danh sách khách mời.

Khi thời gian diễn ra hôn lễ càng đến gần, số lượng xe của các khách mời tiến vào khách sạn càng tạo nên một khung cảnh hiếm thấy. Sau đó, bãi đậu xe đã hết chỗ để và nhân viên khách sạn phải hướng dẫn các vị khách tới một địa điểm mới.

Hyun Bin sinh năm 1982 và là nam diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ở tuổi 40, Hyun Bin được mệnh danh là "hoàng tử xứ Hàn" nhờ khuôn mặt điển trai, nụ cười đẹp, ngoại hình chuẩn cùng khả năng diễn xuất tốt. Những bộ phim anh tham gia đều trở nên nổi tiếng và có sức hút khắp châu Á như: Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh...

Son Ye Jin cũng sinh năm 1982, là diễn viên vừa có tài vừa có sắc nổi danh xứ Hàn. Từng được mệnh danh là “tình đầu quốc dân”, "ngọc nữ điện ảnh" liên tục bứt phá trong cách diễn từ vai hiền lành, chịu thương chịu khó đến vai đấu tranh tâm lý. Những bộ phim làm nên tên tuổi của nữ diễn viên như: Hương mùa hè, Chị đẹp mua cơm cho tôi... Đặc biệt bộ phim mới nhất Tuổi 39 của Ye Jin cũng đang gây được sự chú ý.

Được biết, cặp đôi nên duyên từ bộ phim đình đám "Hạ Cánh Nơi Anh", sau hơn 1 năm hẹn hò, cả hai quyết định nên duyên vợ chồng. Sau chuyện tình tan vỡ của Song - Song thì đây có lẽ là đám cưới được netizen xứ Hàn trông đợi nhất.