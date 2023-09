'Đám cưới thế kỷ' của Huyn Bin và Son Ye Jin tổ chức riêng tư, hình ảnh 'tuyệt mật' nhưng vẫn đông nghịt khách, bãi đậu xe chật kín chỗ

Khoảng 3 giờ chiều, trước lễ cưới 1 tiếng, các khách mời đã bắt đầu xuất hiện tại đây. Phía khách sạn đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng xe và khách tham quan để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối. Đặc biệt, khách mời chỉ có thể vào sau khi đã được xác minh đúng thông tin in trên danh sách khách mời.