Valentino tung ảnh váy cưới của Son Ye Jin : Mỹ nữ cầm bó hoa và mỉm cười rạng rỡ

Sao quốc tế 31/03/2022 17:08

Chiếc váy cưới thanh lịch của Son Ye Jin đã được chụp lại bởi Valentino.

Vào chiều ngày 31/3, thương hiệu thời trang cao cấp Valentino cho biết: "Valentino xin chúc mừng Đại sứ thương hiệu - Son Ye-jin trong ngày cưới của cô ấy." Mọi người đều trông thấy được cô dâu xinh đẹp trong một chiếc váy tulle, có phần trên được thêu hoa từ bộ sưu tập #ValentinoPreFall22 của @pppiccioli.

Trong bức ảnh được đăng lên, Son Ye Jin mặc trang phục cưới kiểu váy tulle thêu hoa văn màu bạc và nở nụ cười rạng rỡ. Đây không phải là chiếc váy cô ấy mặc khi bước chân vào lễ đường.

Valentino tung ảnh váy cưới của Son Ye Jin : Mỹ nữ cầm bó hoa và mỉm cười rạng rỡ - Ảnh 1
 Ảnh : Valentino

 

Trong ngày 31/3, Son Ye-jin và Hyun Bin sẽ tổ chức đám cưới tại Aston House khách sạn Sheraton Grand Walkerhill ở Gwangjang-dong, Seoul vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Trước đó, Hyun Bin và Son Ye Jin đã xuất hiện cùng nhau trong bộ phim truyền hình tvN 'Crash Landing on You' và trở thành cặp đôi được nhiều người yêu thích. Cả hai, người thừa nhận rằng họ hẹn hò sau khi kết thúc công việc, đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ khi thông báo tin kết hôn sau khoảng một năm công khai hẹn hò.

Trước đó người phụ trách trang điểm và tạo mẫu tóc cho "nàng dâu hot nhất xứ Hàn" Son Ye Jin chia sẻ Scô dâu sẽ được tạo kiểu tóc cưới và trang điểm do giám đốc và chuyên viên tạo mẫu tóc của Jenny House đích thân phụ trách.

Valentino tung ảnh váy cưới của Son Ye Jin : Mỹ nữ cầm bó hoa và mỉm cười rạng rỡ - Ảnh 2

Giám đốc Jenny House - Mujin, người phụ trách trang điểm cho biết: “Tôi muốn tạo cảm giác là một đám cưới thanh lịch và thuần khiết. Son Ye Jin sở hữu một làn da mịn màng và tôi đã tận dụng điều đó để tạo độ bóng như hạt thủy tinh ánh lên nhẹ nhàng, đôi mắt tự nhiên tươi tắn như mùa xuân kết hợp với tông hồng cam làm nổi bật đôi mắt của cô ấy hơn, làm cho lớp trang điểm mắt của nàng dâu trông long lanh và đáng yêu hơn bao giờ hết.”

Ngoài ra, người phụ trách tóc của Jenny House cũng chia sẻ rằng: “Tôi đã tận dụng những sợi tóc mảnh phía trước để khuôn mặt trông nhỏ nhắn và trẻ trung hơn, và với vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết của Son Ye-jin, tôi đã giúp mái tóc ấy trông gọn gàng hơn khi rẽ ngôi giữa theo kiểu tóc Middleburn mang hơi hướng cổ điển.”

Valentino tung ảnh váy cưới của Son Ye Jin : Mỹ nữ cầm bó hoa và mỉm cười rạng rỡ - Ảnh 3

Valentino tung ảnh váy cưới của Son Ye Jin : Mỹ nữ cầm bó hoa và mỉm cười rạng rỡ - Ảnh 4

Ngày 31/3, Son Ye-jin và Hyun Bin sẽ tổ chức đám cưới tại Aston House khách sạn Sheraton Grand Walkerhill ở Gwangjang-dong, Seoul vào lúc 4 giờ chiều.

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