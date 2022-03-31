Son Ye Jin diện bộ váy bạc tỷ của "nữ hoàng váy cưới" Vera Wang: Thể hiện đẳng cấp và sự sang trọng của "Phu nhân tài tử Hyun Bin"

Trong ngày trọng đại của người phụ nữ, "nàng dâu tháng Ba" Son Ye Jin diện váy thuộc thương hiệu váy cưới cao cấp hàng đầu thế giới thiết kế.

Son Ye-jin đã chọn hai chiếc váy của các nhà thiết kế nổi tiếng Verawang và Elie Saab cho ngày trọng đại của mình.

Được biết, các mẫu thiết kế của Vera Wang thường xuyên xuất hiện trong hôn lễ của ngôi sao hàng đầu như Kim Nam-joo. Bà nổi tiếng với những thiết kế váy cưới cho giới thượng lưu bằng việc kết hợp hài hòa giữa sự nữ tính và sang trọng.

Khi chụp ảnh cưới, Son Ye Jin diện váy hai dây cổ chữ U của Elie Saab. Mẫu váy này giúp cô dâu khoe trọn xương quai xanh mảnh mai, cánh tay thon gầy và tôn nhan sắc trẻ trung. Bộ váy thuộc bộ sưu tập mùa xuân của thương hiệu năm 2022.

Đặc biệt, Son Ye-jin là cô dâu Hàn đầu tiên được diện mẫu váy sang trọng này trong ngày cưới. Ngoài ra, những chiếc váy cho nhà thiết kế Vera Wang tự tay tạo mẫu có giá lên đến tận 80 triệu won (hơn 1,7 tỷ VNĐ).

Ảnh cưới đẹp ngỡ ngàng của bộ đôi quyền lực

Được biết, hôn lễ của cặp đôi đang diễn ra, trước giờ G, cô dâu chú rể đã tung ra 2 tấm ảnh cưới cực ngọt để chiêu đãi người hâm mộ. Nhan sắc và thần thái của cặp đôi đúng là "không đùa được đâu".

Theo Sport Chosun

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