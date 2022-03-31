Tài tử Jung Hae In lên đồ lịch lãm hết nấc, phải chăng là outfit chuẩn bị cho đám cưới 'tình cũ' Son Ye Jin?

Trong bức ảnh, Jung Hae In thu hút mọi ánh nhìn với bộ vest đen lịch lãm. Chàng tài tử tạo dáng trên cầu thang với chiếc túi xa xỉ. Gương mặt lãng tử cùng nhan sắc điển trai khiến người hâm mộ không khỏi mê mẩn.

Được biết, ảnh này được nam tài tử đăng hôm 28/3 nhằm quảng bá sản phẩm cho thương hiệu đình đám Dior. Với màn thả dáng xuất sắc như vậy, nhiều ntizen mong mỏi anh chàng sẽ diện nguyên outfit này đến dự đám cưới "người cũ" vào chiều ngày hôm nay (31/3).

Vô tình diện vest vào thời điểm trước ngày Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức về chung nhà, người hâm mộ đồn đoán liệu đây có phải trang phục anh sẽ diện để xuất hiện trong lễ cưới thế kỉ này hay không.

Nam diễn viên từng đóng chính cùng “tình đầu quốc dân” Son Ye Jin trong bộ phim tình cảm lãng mạn Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Diễn xuất ngọt ngào, tình cảm của cặp diễn viên mang đến sự nổi tiếng Jung Hae In.

Trong phim, Son Ye Jin vào vai Yoon Jin Ah, một phụ nữ quá tuổi, sống cuộc đời công sở tẻ nhạt, đã có cuộc gặp gỡ, hẹn hò với em trai của bạn gái thân. Chàng trai trẻ Seo Joon Hee (Jung Hae In) sau khi đi du học về, làm việc chung một tòa nhà với “chị đẹp” Jin Ah, đã rơi vào bẫy tình, và cùng với nhau, họ viết nên chuyện tình chị em gây sốt màn ảnh.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi khi lên sóng còn làm dậy sóng tin hẹn hò giữa Son Ye Jin và Jung Hae In. Son Ye Jin sinh năm 1982, Jung Hae In sinh năm 1988, hai diễn viên đã có màn tương tác quá đỗi ngọt ngào trong một dự án lãng mạn, mùi mẫn. Hàng loạt phân cảnh tình cảm này cộng thêm phần hậu trường đã liên tục được chia sẻ, lan truyền khắp mạng xã hội khi phim lên sóng.

Mới đây, danh sách khách mời tạm thời của tiệc cưới đã được hé lộ, một điều thú vị là trong dàn khách mời của đàng gái chỉ có duy nhất một đấng nam nhi, cũng là bạn diễn nam duy nhất mà Son Ye Jin mời cưới. Người này không ai khác chính là "cậu em" Jung Hae In.

Với biệt danh “mỹ nam nở muộn”, Jung Hae In đang gây dấu ấn trong showbiz Hàn. Snowdrop - tác phẩm gần đây của nam diễn viên đóng cùng Jisoo (BlackPink) - tiếp tục làm nên tiếng tăm cho ngôi sao 34 tuổi.

Theo Chosun