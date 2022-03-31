Ảnh trao nhẫn của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ: Nhìn biểu cảm của cô dâu, CĐM tấm tắc khen 'đã tìm được đúng người'

Sao quốc tế 31/03/2022 16:29

Bức ảnh chụp cảnh đám cưới của hai diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin đã được tung ra khiến dân tình "đứng ngồi không yên".

Vào ngày 31, trên mạng xã hội và các trang cộng đồng trực tuyến, những bức ảnh của Hyun BinSon Ye Jin tại đám cưới ngày hôm nay đã được đăng tải.

Trong ảnh, Hyun Bin mặc một bộ lễ phục màu đen và thắt nơ. Son Ye Jin diện váy cưới lệch vai để lộ bờ vai mảnh khảnh. Cô dâu cũng khéo léo điểm thêm khăn voan cài tóc để tăng thêm phần xinh đẹp.

Ảnh trao nhẫn của Hyun Bin và Son Ye Jin được tiết lộ: Nhìn biểu cảm của cô dâu, CĐM tấm tắc khen 'đã tìm được đúng người' - Ảnh 1
Chú rể Hyun Bin đeo nhẫn cho cô dâu Son Ye Jin 

Tại hôn lễ, khoảnh khắc Hyun Bin đeo nhẫn vào tay Son Ye Jin khiến CĐM sốt xình xịch. Cô dâu Son Ye Jin đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc. 

Đại diện phía công ty quản lý của Hyun Bin và Son Ye Jin cho biết, "Hôm nay, nam diễn viên Hyun Bin và nữ diễn viên Son Ye Jin sẽ kết hôn và có bước chân đầu tiên với tư cách là vợ chồng. Chúng tôi xin các bạn thông cảm vì buổi lễ được tổ chức riêng tư vì chúng tôi đã xem xét đến tình hình dịch bệnh COVID-19” quản lý nói thêm: “Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn vì rất nhiều lời chúc mừng cũng sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn dành cho sự khởi đầu mới của hai người họ”.

Được biết, cặp đôi nên duyên từ bộ phim đình đám "Hạ Cánh Nơi Anh", sau hơn 1 năm hẹn hò, cả hai quyết định nên duyên vợ chồng. Sau chuyện tình tan vỡ của Song - Song thì đây có lẽ là đám cưới được netizen xứ Hàn trông đợi nhất.

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin - Son Ye Jin rò rỉ thêm loạt ảnh MỚI: Cú zoom cận mặt chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa', cô dâu bẽn lẽn được bố dắt tay vào lễ đường

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin - Son Ye Jin rò rỉ thêm loạt ảnh MỚI: Cú zoom cận mặt chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa', cô dâu bẽn lẽn được bố dắt tay vào lễ đường

Chiều 31/3, báo chí Hàn đã ghi lại hình ảnh hạnh phúc ngập tràn hương vị mùa xuân của cặp đôi Hyun bin và Son Ye Jin Bin, buổi lễ được tổ chức tại Aston House khách sạn Grand Walkerhill, quận Gwangjin, Seoul.

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Từ khóa:   Hyun Bin Son Ye Jin Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn

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