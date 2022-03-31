Sau 2 ảnh do chính chủ đăng tải, CĐM tiếp tục phát sốt trước khoảnh khắc 'mặt đối mặt' tình 'bể bình' của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin

Mới đây, fan hâm mộ được một phen "rụng tim" với những bức ảnh cưới cực kỳ ngọt ngào của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin. Chắc chắn hôn lễ của họ sẽ khiến nhiều người ganh tị lắm đây!

Lễ cưới của cặp đôi quyền lực Son Ye Jin - Hyun Bin đang được diễn ra. Đây có lẽ là sự kiện nhận được sự quan tâm bậc nhất tại xứ sở kim chi vào thời điểm hiện tại. Trước đó, có thông tin buổi lễ sẽ có sự góp mặt của loạt tên tuổi đình đám gồm các ngôi sao thân thiết với Hyun Bin và Son Ye Jin. Dân tình đã lần ra thông tin của dàn khách mời đến dự đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin gồm có: Joo Jin Mo, Kim Soo Ro, Han Jae Suk, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In, Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee...

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới khiến cả showbiz hàn rần rần và không ngừng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi "quyền lực" nhất nhì xứ sở kim chi. Ảnh cưới do chính chủ đăng tải trước đó Sau 2 bức ảnh cưới được chính chủi tung ra trước giờ G, thì mới đây trên bàn được đặt tại sảnh hôn lễ cũng tiếp tục xuất hiện 2 bức ảnh gây choáng vì nhan sắc và thần thái cảu cặp đôi.

Trong ảnh, họ ngồi đối diện nhau, tay nắm tay và trao nhau ánh mắt nhỏ tràn đầy mật ngọt và cả nụ cười rạng rỡ trên môi. Hai người tựa trán vào nhau cực kỳ tình tứ khiến fan hâm mộ "đứng ngồi không yên". Vì không muốn hôn lễ quá ôn ào nên buổi lễ được tổ chức riêng tư. Bạn thân nhất của Hyun Bin - Jang Dong Gun phụ trách phần phát biểu chúc mừng đám cưới, ngoài ra Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng ngày cưới của cặp đôi. Theo Sport Chosun

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