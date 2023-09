Yêu cầu cao từ đám cưới riêng tư của Hyun Bin và Son Ye Jin: Chỉ có khách được mời mới có thể vào lễ đường tham dự

Aston House nổi tiếng là địa điểm tổ chức đám cưới lý tưởng, được trang trí với khu vườn ngoài trời riêng nằm trên sườn đồi, view nhìn ra sông Hàn và cảnh đẹp về đêm lúc hoàng hôn càng làm cho không khí lãng mạn của lễ cưới thêm tuyệt vời. Hơn hết, đây là không gian biệt lập rất được các cặp đôi người nổi tiếng ưu tiên để tránh những rủi ro không mong muốn của các tay săn ảnh. Đã có những ngôi sao hàng đầu như Bae Yong-jun và Park Su-jin, Ji Sung và Lee Bo-young, Lee Si-young và Park Jin-young đã tổ chức lễ cưới của họ với an ninh nghiêm ngặt tại đây. Hyun Bin và Son Ye-jin cũng chọn nơi đây là địa điểm tốt nhất để tổ chức đám cưới riêng tư của họ.

Ngoài ra, Hyun Bin và Son Ye-jin đã tăng mức độ an ninh buổi lễ nhờ vào chiếc thiệp đám cưới để đảm bảo an toàn cho đám cưới và tránh được các tay săn ảnh. Cả hai đã quyết định danh sách khách mời từ sớm để tránh sự nhầm lẫn, đồng thời xác nhận khách mời có tham dự hay không và trực tiếp gửi thiệp mời đến những người có thể tham dự. Khách mời phải có thiệp cưới mới được vào sảnh lễ, danh sách người tham dự phải được giao cho công ty phụ trách an ninh trước, và phải được xác nhận có trong danh sách hay không và cả thiệp mời trước khi tham dự lễ cưới.

Thêm một biện pháp an ninh nghiêm ngặt nữa được đặt ra để ngăn chặn việc rò rỉ các cảnh quay đám cưới. Khách mời là nghệ sĩ thường luôn đồng hành cùng các nhân viên và cả quản lý, nên trong lúc buổi lễ diễn ra, hình ảnh đám cưới và thiệp mời đám cưới thường bị rò rỉ trái với ý định của các bên. Để tránh điều này, chỉ những người nổi tiếng là khách mời mới được phép vào sảnh cưới, và nhân viên chăm sóc khách mời sẽ đợi sẵn trong một không gian riêng do Hyun Bin và Son Ye-jin chuẩn bị. Hyun Bin và Son Ye Jin quyết định chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để bày tỏ lòng biết ơn của họ với các nhân viên trên.