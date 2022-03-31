Yêu cầu cao từ đám cưới riêng tư của Hyun Bin và Son Ye Jin: Chỉ có khách được mời mới có thể vào lễ đường tham dự

Sao quốc tế 31/03/2022 14:11

Đám cưới của cặp đôi vàng ngọc Hyun Bin và Son Ye-jin đang được chuẩn bị rất suôn sẻ và kỹ lưỡng với an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.

Mọi động thái từ “đám cưới thế kỷ” này thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc cũng như toàn châu Á. Hyun Bin và Son Ye Jin đã tổ chức lễ cưới tại Aston House khách sạn Sheraton Grande Walkerhill ở Seoul vào ngày 31. Trước khi diễn ra buổi lễ chính thức, một buổi sinh hoạt gia đình đã được tổ chức từ 11 giờ sáng, chỉ có gia đình hai bên tham dự. Dự kiến ​​đám cưới có khoảng 300 khách mời, bao gồm cả gia đình hai bên và những người thân quen. Người bạn thân nhất của Hyun Bin là Jang Dong-gun là người phụ trách phần phát biểu chúc mừng đám cưới.

Aston House nổi tiếng là địa điểm tổ chức đám cưới lý tưởng, được trang trí với khu vườn ngoài trời riêng nằm trên sườn đồi, view nhìn ra sông Hàn và cảnh đẹp về đêm lúc hoàng hôn càng làm cho không khí lãng mạn của lễ cưới thêm tuyệt vời. Hơn hết, đây là không gian biệt lập rất được các cặp đôi người nổi tiếng ưu tiên để tránh những rủi ro không mong muốn của các tay săn ảnh. Đã có những ngôi sao hàng đầu như Bae Yong-jun và Park Su-jin, Ji Sung và Lee Bo-young, Lee Si-young và Park Jin-young đã tổ chức lễ cưới của họ với an ninh nghiêm ngặt tại đây. Hyun Bin và Son Ye-jin cũng chọn nơi đây là địa điểm tốt nhất để tổ chức đám cưới riêng tư của họ.

Yêu cầu cao từ đám cưới riêng tư của Hyun Bin và Son Ye Jin: Chỉ có khách được mời mới có thể vào lễ đường tham dự - Ảnh 1

Ngoài ra, Hyun Bin và Son Ye-jin đã tăng mức độ an ninh buổi lễ nhờ vào chiếc thiệp đám cưới để đảm bảo an toàn cho đám cưới và tránh được các tay săn ảnh. Cả hai đã quyết định danh sách khách mời từ sớm để tránh sự nhầm lẫn, đồng thời xác nhận khách mời có tham dự hay không và trực tiếp gửi thiệp mời đến những người có thể tham dự. Khách mời phải có thiệp cưới mới được vào sảnh lễ, danh sách người tham dự phải được giao cho công ty phụ trách an ninh trước, và phải được xác nhận có trong danh sách hay không và cả thiệp mời trước khi tham dự lễ cưới.

Thêm một biện pháp an ninh nghiêm ngặt nữa được đặt ra để ngăn chặn việc rò rỉ các cảnh quay đám cưới. Khách mời là nghệ sĩ thường luôn đồng hành cùng các nhân viên và cả quản lý, nên trong lúc buổi lễ diễn ra, hình ảnh đám cưới và thiệp mời đám cưới thường bị rò rỉ trái với ý định của các bên. Để tránh điều này, chỉ những người nổi tiếng là khách mời mới được phép vào sảnh cưới, và nhân viên chăm sóc khách mời sẽ đợi sẵn trong một không gian riêng do Hyun Bin và Son Ye-jin chuẩn bị. Hyun Bin và Son Ye Jin quyết định chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để bày tỏ lòng biết ơn của họ với các nhân viên trên.

Yêu cầu cao từ đám cưới riêng tư của Hyun Bin và Son Ye Jin: Chỉ có khách được mời mới có thể vào lễ đường tham dự - Ảnh 2

Ảnh : YTN

Cuộc hôn nhân của Hyun Bin và Son Ye Jin thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước. Cả hai đã công bố hình ảnh đám cưới của mình trên các phương tiện truyền thông trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Trong loạt ảnh được đăng tải, cô dâu cười tươi hết nấc, khoác tay chú rể đầy tình tứ. 

Tại sao "đám cưới thế kỷ" của Hyun Bin và Son Ye Jin phải cử hành đúng 4 giờ? Ý nghĩa thời khắc "vàng" này là gì?

Tại sao "đám cưới thế kỷ" của Hyun Bin và Son Ye Jin phải cử hành đúng 4 giờ? Ý nghĩa thời khắc "vàng" này là gì?

Được biết, hôn lễ của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ được cử hành vào lúc 4 giờ chiều nay. Vậy lý do cặp đôi chọn khung giờ này là gì?

Xem thêm
Từ khóa:   đám cưới thế kỷ Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn an ninh nghiêm ngặt

TIN LIÊN QUAN

Tại sao "đám cưới thế kỷ" của Hyun Bin và Son Ye Jin phải cử hành đúng 4 giờ? Ý nghĩa thời khắc "vàng" này là gì?

Tại sao "đám cưới thế kỷ" của Hyun Bin và Son Ye Jin phải cử hành đúng 4 giờ? Ý nghĩa thời khắc "vàng" này là gì?

Jang Dong Geun sẽ đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới thế kỷ của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin

Jang Dong Geun sẽ đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới thế kỷ của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng

Truyền thông tiết lộ sau lễ cưới, Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ không đi hưởng tuần trăng mật

Truyền thông tiết lộ sau lễ cưới, Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ không đi hưởng tuần trăng mật

Chính thức về chung nhà, Son Ye Jin và Hyun Bin khiến dân tình choáng ngợp vì khối tài sản khổng lồ

Chính thức về chung nhà, Son Ye Jin và Hyun Bin khiến dân tình choáng ngợp vì khối tài sản khổng lồ

Son Ye Jin từ "người vợ tin đồn" chính thức trở thành "phu nhân" nhà họ Kim. Hôn lễ khiến hàng triệu người mong chờ

Son Ye Jin từ "người vợ tin đồn" chính thức trở thành "phu nhân" nhà họ Kim. Hôn lễ khiến hàng triệu người mong chờ

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 23 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 39 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 42 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 1 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào