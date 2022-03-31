Người phụ trách trang điểm và tạo mẫu tóc cho "nàng dâu hot nhất xứ Hàn" Son Ye Jin chia sẻ : Đôi mắt toát lên vẻ tươi sáng của mùa xuân, mái tóc thanh lịch như nàng thơ

Nữ diễn viên Son Ye Jin chính thức nên duyên vợ chồng với tài tử Hyun Bin vào ngày 31/3 lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam). Những mẹo trang điểm và làm tóc trong ngày cưới đáng nhớ của Son Ye-jin giúp nàng dâu trở nên xinh đẹp hơn từ chuyên viên đã được tiết lộ. Cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã làm sống lại 'khoảnh khắc đám cưới' mà ai cũng muốn ghi nhớ suốt đời này.

Son Ye-jin đã giao mái tóc và gương mặt của mình cho Jenny House, một thẩm mỹ viện cao cấp đã tồn tại hơn 10 năm trang điểm và tạo tóc cho lễ đám cưới của mình. Jenny House có khoảng 80 nhà thiết kế với 20 năm kinh nghiệm làm đẹp cho hơn 1.000 nữ diễn viên và thần tượng, bao gồm Son Ye-jin, Lee Min-jung, Uhm Ji-won, Park Shin-hye, Song Ji-hyo, Kim Tae-ri, Lee Sung-kyung, Han So-hee, Jeon Yeo-bin, Ko Min-si, và 25.000 cặp đôi. Đây là tiệm làm đẹp mà nhiều cô dâu mong muốn trải nghiệm.