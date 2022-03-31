Người phụ trách trang điểm và tạo mẫu tóc cho "nàng dâu hot nhất xứ Hàn" Son Ye Jin chia sẻ : Đôi mắt toát lên vẻ tươi sáng của mùa xuân, mái tóc thanh lịch như nàng thơ

Kiểu tóc và trang điểm cô dâu đã làm nổi bật với vẻ ngoài tự nhiên và thuần khiết của Son Ye Jin.
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Nữ diễn viên Son Ye Jin chính thức nên duyên vợ chồng với tài tử Hyun Bin vào ngày 31/3 lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam). Những mẹo trang điểm và làm tóc trong ngày cưới đáng nhớ của Son Ye-jin giúp nàng dâu trở nên xinh đẹp hơn từ chuyên viên đã được tiết lộ. Cô dâu xinh đẹp của chúng ta đã làm sống lại 'khoảnh khắc đám cưới' mà ai cũng muốn ghi nhớ suốt đời này.
Son Ye-jin đã giao mái tóc và gương mặt của mình cho Jenny House, một thẩm mỹ viện cao cấp đã tồn tại hơn 10 năm trang điểm và tạo tóc cho lễ đám cưới của mình. Jenny House có khoảng 80 nhà thiết kế với 20 năm kinh nghiệm làm đẹp cho hơn 1.000 nữ diễn viên và thần tượng, bao gồm Son Ye-jin, Lee Min-jung, Uhm Ji-won, Park Shin-hye, Song Ji-hyo, Kim Tae-ri, Lee Sung-kyung, Han So-hee, Jeon Yeo-bin, Ko Min-si, và 25.000 cặp đôi. Đây là tiệm làm đẹp mà nhiều cô dâu mong muốn trải nghiệm.
Son Ye-jin sẽ được tạo kiểu tóc cưới và trang điểm do giám đốc và chuyên viên tạo mẫu tóc của Jenny House đích thân phụ trách.
Giám đốc Jenny House - Mujin, người phụ trách trang điểm cho biết: “Tôi muốn tạo cảm giác là một đám cưới thanh lịch và thuần khiết. Son Ye Jin sở hữu một làn da mịn màng và tôi đã tận dụng điều đó để tạo độ bóng như hạt thủy tinh ánh lên nhẹ nhàng, đôi mắt tự nhiên tươi tắn như mùa xuân kết hợp với tông hồng cam làm nổi bật đôi mắt của cô ấy hơn, làm cho lớp trang điểm mắt của nàng dâu trông long lanh và đáng yêu hơn bao giờ hết.”
Ngoài ra, người phụ trách tóc của Jenny House cũng chia sẻ rằng: “Tôi đã tận dụng những sợi tóc mảnh phía trước để khuôn mặt trông nhỏ nhắn và trẻ trung hơn, và với vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết của Son Ye-jin, tôi đã giúp mái tóc ấy trông gọn gàng hơn khi rẽ ngôi giữa theo kiểu tóc Middleburn mang hơi hướng cổ điển.”
Son Ye-jin sẽ được tạo kiểu tóc cưới và trang điểm do giám đốc và chuyên viên tạo mẫu tóc của Jenny House đích thân phụ trách.