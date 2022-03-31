Xe chở đoàn làm phim “JOSEON PSYCHIATRIST YOO SE POONG” gặp tai nạn nghiêm trọng, 1 PD tử vong, 10 người khác bị thương

Sao quốc tế 31/03/2022 14:33

Sáng 31/3, tai nạn va chạm giữa xe tải và xe buýt chở đội ngũ sản xuất phim truyền hình "Bác sĩ tâm thần Joseon Yoo Sae Poong" của tvN xảy ra trên đường tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi đã khiến 1 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương.

Theo cảnh sát và đội cứu hỏa, 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, chiếc xe buýt 45 chỗ chở đội ngũ sản xuất của bộ phim đã đâm vào một bên của chiếc xe tải đang lưu thông trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn của đoàn làm phim

Vụ tai nạn này đã khiến một nam PD 30 tuổi trong đoàn làm phim ‘Bác sĩ tâm thần Joseon Yoo Se Poong’ thiệt mạng. Ngoài ra, tài xế xe buýt (47 tuổi) bị thương nặng và hơn bảy người bị thương nhẹ đã được vận chuyển bằng 9 xe cấp cứu để di chuyển đến các bệnh viện lân cận Goyang, Paju và Uijeongbu để điều trị.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bộ phận đạo diễn và đội ngũ sản xuất của bộ phim đang di chuyển đến studio ở Paju để quay cảnh phim của ngày hôm đó. Do tai nạn, toàn bộ quá trình quay phim hiện đang phải tạm dừng.

Phía ‘Bác sĩ tâm thần Joseon Yoo Se Poong’ cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vụ tai nạn và sẽ thảo luận lại với đài truyền hình về lịch trình trong tương lai".

Mặt khác, vụ tai nạn xảy ra vào ngày hôm đó khi xe tải chở hàng đang băng từ làn 4 qua làn 3 khiến cho chiếc xe buýt đang chạy bình thường đâm vào mặt bên của xe tải.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn và sẽ ra thông báo sớm nhất.

Bộ phim cổ trang 'Bác sĩ tâm thần Yoo Se Poong' dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm 2022. Bộ phim có Kim Min Jae và Kim Hyang Gi đóng chính. Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, từng đoạt giải thưởng xuất sắc năm 2016.

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