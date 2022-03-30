6 'trạng thái sức khỏe' được thể hiện trên khuôn mặt người phụ nữ

Khi con người già đi cơ thể sẽ xuất hiện các hiện tượng lão hóa. Đặc biệt, ở phụ nữ khi bước vào thời kỳ mãn kinh dễ mắc các triệu chứng mệt mỏi, bất an, trầm cảm, rối loạn trí nhớ hoặc rối loạn giấc ngủ.

Tuy nhiên, các triệu chứng không chỉ xuất hiện vì lão hóa mà còn vì thiếu chất dinh dưỡng. Tờ nhật báo Daily Mail của Anh đã giới thiệu về các triệu chứng xuất hiện trên khuôn mặt của phụ nữ và các thực phẩm dinh dưỡng có lợi để ngăn ngừa sự lão hóa này. Nếp nhăn ở mắt: Thiếu vitamin B2 có thể là nguyên nhân. Nó gây ảnh hưởng đến mắt, da và làm khô da. Các thực phẩm có nhiều vitamin B2 bao gồm phô mai, hạnh nhân và trứng,..

Nứt môi: Các triệu chứng khô môi hoặc nứt môi có thể xảy ra khi thiếu vitamin B6. Vitamin B6 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo độ đàn hồi cho da. Các thực phẩm chứa nhiều vitamin B6 bao gồm khoai tây và các loại ngũ cốc,... Da ửng đỏ: Khi thiếu kẽm, da có thể bị ửng đỏ. Ngoài ra, nó còn có thể gây ra mụn trứng cá. Kẽm được chứa rất nhiều trong sữa chua, thịt bò, đậu gà,...

Da khô: Khi thiếu vitamin A, da có thể trở nên khô cằn. Vitamin A, còn được gọi là Retinol, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự đàn hồi và trẻ trung cho da. Nó có nhiều trong khoai lang, phô mai và gan,... Gàu: Nếu thiếu khoáng chất Biotin thì gàu sẽ tăng lên. Biotin đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tình trạng tóc, móng tay và da khỏe mạnh. Các thực phẩm có nhiều biotin bao gồm trứng, ngũ cốc và sữa,... Tóc trở nên mỏng hơn: Khi thiếu biotin và vitamin C, các triệu chứng này có thể xảy ra. Việc ăn nhiều quýt, cam, chanh, ..., có thể giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất này.

Học theo chuyên gia dùng 5 cách sau để trì hoãn kì kinh nguyệt của bạn một cách an toàn Nếu bạn có chuyến đi chơi mà bạn hằng ao ước nhưng ngại kỳ kinh nguyệt cản trở, làm mất vui hay vào những ngày bận rộn với công việc mà không muốn đau bụng, khó chịu do kỳ kinh nguyệt mang lại, thì chỉ với 5 cách sau đây, bạn có thể vô tư hưởng thụ cuộc sống của mình khi kỳ sinh lý này đã bị trì hoãn chậm hơn so với kế hoạch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-trang-thai-suc-khoe-duoc-the-hien-tren-khuon-mat-nguoi-phu-nu-459037.html