Học theo chuyên gia dùng 5 cách sau để trì hoãn kì kinh nguyệt của bạn một cách an toàn

Nếu bạn có chuyến đi chơi mà bạn hằng ao ước nhưng ngại kỳ kinh nguyệt cản trở, làm mất vui hay vào những ngày bận rộn với công việc mà không muốn đau bụng, khó chịu do kỳ kinh nguyệt mang lại, thì chỉ với 5 cách sau đây, bạn có thể vô tư hưởng thụ cuộc sống của mình khi kỳ sinh lý này đã bị trì hoãn chậm hơn so với kế hoạch.

Kỳ kinh nguyệt có thể đến vào thời điểm không thích hợp: Chảy máu trong năm ngày liên tiếp và đối phó với chuột rút, đầy hơi, khó chịu và nhiều hơn nữa không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để kiểm soát. Kinh nguyệt thậm chí còn trở nên không mong muốn hơn vào một ngày bận rộn, lễ hội hoặc kỳ nghỉ. Có một số lý do khác có thể xuất hiện khiến bạn muốn trì hoãn kinh nguyệt. Thuốc viên có thể giúp ích nhưng cũng có những tác dụng phụ mà bạn chắc chắn không muốn. Sử dụng các cách tự nhiên để trì hoãn kinh nguyệt có thể giúp tránh những hậu quả về sức khỏe và cũng sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả của những phương pháp này, nhưng ai cũng có thể tự mình thử áp dụng nhé! Dưới đây là năm cách bạn có thể trì hoãn kinh nguyệt một cách tự nhiên: 1.Nói không với thức ăn cay: Giống như quế, tất cả các loại gia vị khác được cho là có lợi cho những thay đổi khi đến chu kỳ kinh nguyệt, đặc biệt là tác dụng làm chậm nó. Để tránh có kinh sớm hoặc chậm kinh từ 5 đến 6 ngày, bạn nên tránh ăn đồ cay và nóng trong tháng trước. Điều quan trọng là phải đảm bảo tính nhất quán và rút khỏi thực phẩm như vậy một cách triệt để để có thể thấy được kết quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 2.Nói không với quế: Quế là một loại gia vị rất phổ biến trong nhà bếp của các hộ gia đình Ấn Độ. Nó được thêm vào một số chế phẩm rau và cà ri để có thêm hương vị và nó làm tăng nhiệt độ cơ thể do đó nó có thể khiến chu kỳ kinh nguyệt đến sớm hơn nếu tiêu thụ một lượng lớn. Hãy thử và tránh đưa nó vào chế độ ăn uống để trì hoãn kinh nguyệt. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 3.Mát-xa: Người ta tin rằng mát-xa tử cung hay đơn giản là mát-xa bụng có thể giúp giảm đau bụng kinh và trì hoãn kinh nguyệt. Sử dụng bất kỳ loại tinh dầu hoặc kem nào để xoa bóp vùng bụng có thể giúp cơ bắp của bạn được thư giãn và lưu thông máu trong cơ thể dễ dàng hơn. Phương pháp này có thể được chứng minh là có hiệu quả khi được thực hiện thường xuyên trong một tuần hoặc lâu hơn trước kỳ kinh nguyệt.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 4.Hạt mù tạt và rau mùi: Một số loại hạt được cho là có khả năng trì hoãn kinh nguyệt. Hạt mù tạt là một ví dụ điển hình về một trong những loại hạt này có thể được sử dụng để làm chậm kinh. Lấy một thìa hạt bất kỳ trong số này và ngâm chúng trong một cốc nước qua đêm. Uống nước này vào buổi sáng trong khoảng một tuần trước ngày dự đoán để thấy những thay đổi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 5.Đậu lăng: Người ta tin rằng tiêu thụ đậu lăng chiên có thể giúp hoãn kinh một cách tự nhiên. Bạn có thể ăn một phần nhỏ đậu lăng chiên mỗi ngày, trong mười ngày ngay trước kỳ kinh nguyệt. Điều này có thể giúp bạn trì hoãn kinh nguyệt vài ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là ăn quá nhiều đậu lăng có thể dẫn đến đầy hơi và các rối loạn tiêu hóa khác, vì vậy bạn nên theo dõi lượng tiêu thụ của mình một cách cẩn thận. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong kỳ kinh nguyệt, phụ nữ ăn 1 quả trứng luộc với thứ này mỗi ngày giúp giảm cân, điều hòa kinh nguyệt, ngừa ung thư Trứng khi kết hợp với thực phẩm này rất giàu chất dinh dưỡng, giúp chị em phụ nữ bổ sung dưỡng chất cần thiết và nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt khuyên phụ nữ nên ăn vào kỳ kinh nguyệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-theo-chuyen-gia-dung-5-cach-sau-de-tri-hoan-ki-kinh-nguyet-cua-ban-mot-cach-an-toan-459016.html