Dấu hiệu đáng ngờ trong kỳ kinh nguyệt cho thấy bạn có thể đang bị lạc nội mạc tử cung

Sức khỏe 24/03/2022 22:42

Liệu rằng tiểu buốt mà bạn gặp phải trong thời kỳ kinh nguyệt có phải là đơn thuần chỉ là dấu hiệu của tình trạng tiểu buốt không? Theo chuyên gia, hãy cẩn thận khi gặp dấu hiệu này bởi bạn có thể đang gặp phải căn bệnh lạc nội mạc tử cung.

Lạc nội mạc tử cung, được biết đến là một chứng rối loạn gây đau, chủ yếu liên quan đến ống dẫn trứng, buồng trứng và mô lót vùng xương chậu. Phụ nữ mắc chứng rối loạn này khi các mô nội mạc tử cung phát triển bất thường bên ngoài tử cung. Mọi người đều biết rằng lạc nội mạc tử cung gây ra những cơn đau dữ dội ở vùng chậu, tuy nhiên rất ít người biết rằng lạc nội mạc tử cung cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiết niệu như thế nào. Căn bệnh này được gọi là lạc nội mạc tử cung đường tiết niệu, hiếm khi được chẩn đoán vì nó không có triệu chứng. Lạc nội mạc tử cung không chỉ ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản mà được biết đến là bệnh viêm đa cơ quan. Những phụ nữ mắc bệnh này đến gặp bác sĩ phụ khoa với phàn nàn về việc đi tiểu nhiều lần, đau ở vùng xương chậu khi đi tiểu và cũng bị nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Có 3 loại lạc nội mạc tử cung:

Lạc nội mạc tử cung bề ngoài - Khi mô nội mạc tử cung được hình thành trên bề mặt của bàng quang.

U nội mạc tử cung - Khi mô nội mạc tử cung được hình thành trên buồng trứng.

Lạc nội mạc tử cung sâu - Khi mô nội mạc tử cung được phát triển bên trong niêm mạc hoặc thành bàng quang. Đây là một căn bệnh ảnh hưởng đến một phần chính của bàng quang, thận và niệu đạo.

Thật không may là lạc nội mạc tử cung đường tiết niệu (UTE) trong hầu hết các trường hợp không có triệu chứng và có dấu hiệu sau khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Mặc dù, nguyên nhân của căn bệnh này vẫn chưa rõ ràng nhưng nhiều người nghi ngờ là do rối loạn di truyền hoặc tiền sử của các cuộc phẫu thuật, và cần phải có sự can thiệp của y tế.

Dấu hiệu đáng ngờ trong kỳ kinh nguyệt cho thấy bạn có thể đang bị lạc nội mạc tử cung - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có một số triệu chứng của lạc nội mạc tử cung do đường tiết niệu, bao gồm:

-Đau ở bàng quang khi đã căng đầy.

-Nóng rát hoặc cảm giác đau khi đi tiểu.

-Đau vùng chậu.

-Đi tiểu thường xuyên.

-Có máu trong nước tiểu.

-Đau lưng dưới.

-Bàng quang hoạt động quá mức.

Chẩn đoán:

Vì nghi ngờ đó là một rối loạn di truyền, các bác sĩ bắt đầu chẩn đoán bằng việc khám sức khỏe. Các bác sĩ cũng chỉ định phân tích nước tiểu để hiểu mức độ nhiễm trùng trong niệu đạo hoặc bàng quang. Hình thức xét nghiệm này cũng có thể giúp phát hiện nhiễm trùng đường tiết niệu, trong đó tình trạng viêm do vi khuẩn gây ra đã xâm nhập vào niệu đạo và di chuyển đến các mô lân cận nơi chúng bắt đầu phát triển.

Khoảng 20% phụ nữ bị nhiễm trùng đường tiết niệu trong suốt cuộc đời của họ. Về hình ảnh, các bác sĩ có thể đề xuất kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như siêu âm, trong đó bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận qua ngã âm đạo để quét và đánh giá vùng bất thường để chẩn đoán bệnh. Các bác sĩ cũng có thể khuyên nên chụp MRI, phương pháp này nhạy hơn. Nội soi bàng quang được thực hiện để xem xét niêm mạc bên trong của bàng quang.

Thông thường, khi làm các xét nghiệm về lạc nội mạc tử cung đường tiết niệu, nhiều bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm như nhiễm trùng đường tiết niệu, Bệnh viêm vùng chậu (PID), Hội chứng ruột kích thích (IBS), U xơ tử cung và Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Do đó, không có biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị tự nhiên thích hợp cho điều này nhưng chẩn đoán sớm và can thiệp phẫu thuật đúng có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh.

Điều trị:

Có nhiều liệu pháp y tế và can thiệp ngoại khoa có thể điều trị bệnh. Trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ đề nghị hỗ trợ phẫu thuật với mục đích tăng cơ hội mang thai. Bác sĩ sẽ loại bỏ lớp tổn thương trên cơ quan với sự trợ giúp của nội soi. Trong nỗ lực điều trị bệnh, các bác sĩ cũng sử dụng phương pháp tiếp cận đa mô thức trong đó nhiều chuyên gia thực hiện phẫu thuật tùy thuộc vào mức độ lan rộng.

Dấu hiệu đáng ngờ trong kỳ kinh nguyệt cho thấy bạn có thể đang bị lạc nội mạc tử cung - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

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Từ khóa:   đau bụng kỳ kinh nguyệt lạc nội mạc tử cung sức khỏe phụ nữ

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