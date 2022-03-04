Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình

Sức khỏe 04/03/2022 09:18

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phụ khoa phổ biến. Nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và nguy cơ mắc bệnh, bao gồm cả khả năng phát triển một số bệnh ung thư. 

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phụ khoa phổ biến. Như ở Hoa Kỳ, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính rằng khoảng 14.000người sẽ nhận được chẩn đoán ung thư cổ tử cung ở Hoa Kỳ vào năm 2022.

Có tới 99,7% trường hợp ung thư cổ tử cung là do nhiễm vi rút gây u nhú ở người (HPV). Nhiễm vi rút này gây ra những thay đổi bất thường đối với cổ tử cung, dẫn đến sự phát triển của dạng ung thư này.

Các bác sĩ có thể chẩn đoán ung thư cổ tử cung khi khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm HPV. Tình trạng này thường không có triệu chứng.

Ngoài xét nghiệm tế bào cổ tử cung và xét nghiệm HPV thông thường, có ba phương pháp bảo vệ chống lại một số chủng HPV được biết là nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung.

Các yếu tố khác ảnh hưởng sự tiến triển của HPV thành ung thư cổ tử cung bao gồm hút thuốc lá, tiếp xúc với chất độc môi trường, đồng nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV và chế độ ăn uống, dinh dưỡng kém.

Mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và ung thư cổ tử cung

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Chế độ ăn uống và dinh dưỡng đóng vai trò trong sự phát triển của ung thư cổ tử cung.

Trên thực tế, dinh dưỡng đầy đủ sẽ giúp tối ưu hóa hệ thống miễn dịch, từ đó loại bỏ vi rút HPV và giúp cơ thể đáp ứng chống lại các khối u ung thư.

Tuy nhiên, nghiên cứu về vai trò của chế độ ăn uống và dinh dưỡng trong việc ngăn ngừa hoặc giảm nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung đã tập trung vào các chất dinh dưỡng chống oxy hóa và chế độ ăn kiêng giúp giảm thiểu tác động của HPV.

Chế độ ăn có khả năng gây viêm nhiễm cao, giống như chế độ ăn uống kiểu phương Tây có liên quan đến sự phát triển của ung thư cổ tử cung, đặc biệt là ở những phụ nữ bị nhiễm HPV và lối sống ít vận động.

Chế độ ăn phương Tây thường có nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, đường bổ sung và natri được báo cáo là làm tăng viêm mãn tính và làm cho việc kiểm soát nhiễm trùng HPV trở nên khó khăn hơn. Nhiễm HPV dai dẳng dẫn đến sự phát triển của ung thư cổ tử cung.

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình - Ảnh 3
Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải giàu chất sơ, trái cây và dinh dưỡng tốt cho việc ngăn ngừa ung thư cổ tử cung

Mặt khác, tuân thủ chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải giàu trái cây, rau, đậu Hà Lan hoặc đậu, chất béo lành mạnh và cá có thể giảm nguy cơ nhiễm cả HPV và ung thư cổ tử cung.

Lượng chất chống oxy hóa cao chẳng hạn như carotenoid, lutein, zeaxanthin, beta carotene , và vitamin C, E và A có thể ngăn chặn sự phát triển của ung thư cổ tử cung, đặc biệt là ở những người hút thuốc.

Hơn nữa, các chất dinh dưỡng như folate ,vitamin D và lycopene có thể ngăn chặn sự tiến triển của HPV hình thành ung thư cổ tử cung.

Mỗi chất dinh dưỡng chống oxy hóa này đóng vai trò khác nhau và các vai trò chồng chéo trong các giai đoạn phát triển của ung thư cổ tử cung.

Vì vậy, tốt nhất là tập trung vào các mô hình ăn kiêng tổng thể chứ không chỉ tập trung vào các chất dinh dưỡng đơn lẻ.

Nghiên cứu ở gần 300.000 phụ nữ cho thấy rằng việc tăng cường ăn nhiều trái cây và rau quả vốn giàu chất dinh dưỡng chống oxy hóa khác nhau sẽ giúp giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Tăng 100 gam (g) trái cây mỗi ngày, tương đương với 1 cốc nam việt quất, có thể làm giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung. Tăng 100 g rau mỗi ngày cũng có tác dụng tương tự.

Áp dụng chế độ ăn uống tương tự như chế độ ăn Địa Trung Hải sẽ giúp giảm viêm nhiễm và nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Một người có thể ăn nhiều hơn:

  • trái cây và rau quả, tập trung vào nhiều màu sắc và kết cấu
Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa
  • carbs phức tạp, chẳng hạn như gạo nguyên hạt, mì ống, bánh mì, và rượu hầm
  • quả hạch, hạt và dầu ô liu là chất béo không bão hòa lành mạnh, để thay thế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa
  • thảo mộc và gia vị, chẳng hạn như hành và tỏi, đồng thời hạn chế natri thêm vào
  • sữa ít chất béo, chẳng hạn như pho mát và sữa chua
  • các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu garbanzo và đậu đỏ

Ngoài việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng, việc sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin tổng hợp hàng ngày cho phụ nữ nhiễm HPV sẽ kiềm chế khả năng bị nhiễm trùng HPV nghiêm trọng hơn và cũng giúp nguy cơ tiến triển thành ung thư cổ tử cung thấp hơn.

Các thực phẩm cần tránh

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình - Ảnh 6
Tránh ăn thức ăn nhanh gây hại sức khỏe

Thực phẩm độc hại cũng có khả năng gây viêm cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

"Văn hóa thức ăn nhanh" của chế độ ăn phương Tây, đặc trưng bởi các loại thực phẩm chế biến sẵn có ít chất xơ và giàu đường bổ sung, làm tăng tình trạng viêm và gia tăng sự phát triển của bệnh ung thư.

Do đó, những thực phẩm cần hạn chế hoặc tránh bao gồm:

  • thực phẩm nhiều đường bổ sung
  • thịt chế biến như thịt nguội
  • thịt đỏ
  • thực phẩm giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa

Việc tiêu thụ quá nhiều từ đồ uống có đường, món tráng miệng từ sữa và đường ăn đã làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư trong một nghiên cứu quan sát kéo dài 10 năm ở hơn 100.000 người.

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Thịt đỏ chẳng hạn như thịt bê, thịt lợn và thịt cừu với số lượng 101–200 g mỗi ngày có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển ung thư ở cả hai tuýp phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.

Hạn chế ăn thực phẩm dựa trên động vật và các nguồn chất béo bão hòa và chuyển hóa được sản xuất công nghiệp, mà nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể thúc đẩy sự phát triển của khối u ung thư .

Các nguồn chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có nguồn gốc tự nhiên và thực vật không có tác động tiêu cực đến nguy cơ ung thư.

Thực phẩm chống viêm làm phá vỡ sự cân bằng của vi khuẩn tốt sống trong ruột và gây viêm cũng như tăng nguy cơ ung thư.

Bỏ qua các biện pháp khắc phục tại nhà

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Có một số biện pháp tự nhiên tại nhà hứa hẹn điều trị hoặc chữa khỏi ung thư cổ tử cung mà không cần can thiệp y tế. Một số cách tự nhiên chẳng hạn như uống trà xanh có thể mang lại lợi ích cho người bị ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, những điều này không thay thế được sự cần thiết phải can thiệp và điều trị y tế thích hợp.

Cho dù dược liệu để điều trị ung thư cổ tử cung nhưng nghiên cứu sâu hơn về những cây chống ung thư, các hợp chất hoạt động của chúng, và liều lượng an toàn là bắt buộc vì vậy việc bạn tự ý điều trị tại nhà là rất nguy hiểm.

Luôn tham khảo ý kiến ​​của đội ngũ y tế chuyên khoa ung thư để xác định các lựa chọn điều trị tốt nhất.

Tóm lược

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư cổ tử cung không? Chuyên gia giải đáp những 'thủ phạm' chính mà chị em phụ nữ cần lưu tâm để tránh tổn hại sức khỏe của mình - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phụ khoa phổ biến. Nhiễm vi rút HPV gây ra 99,7% các trường hợp.

Có một mối liên hệ rõ ràng giữa chế độ ăn uống và dinh dưỡng, sự tiến triển của nhiễm trùng HPV và sự phát triển sau đó của ung thư cổ tử cung.

Văn hóa ăn nhanh của chế độ ăn phương Tây, đặc điểm nổi bật là thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, ít chất xơ và nhiều đường bổ sung dễ gây viêm nhiễm và làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Nghiên cứu cho thấy rằng các chất dinh dưỡng chống oxy hóa như carotenoid, vitamin A, C, E, D và folate tất cả đều được tìm thấy chủ yếu trong chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải  có thể ngăn ngừa hoặc làm giảm nhiễm trùng HPV và mở rộng là sự phát triển của ung thư cổ tử cung.

Hạn chế thực phẩm dễ gây viêm nhiễm và tăng cường rau quả, những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng chống oxy hóa để giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Tránh thay thế việc can thiệp và điều trị y tế thích hợp bằng các biện pháp tự nhiên tại nhà để kiểm soát ung thư cổ tử cung. Tham khảo ý kiến ​​của đội ngũ y tế chuyên khoa ung thư để có những lựa chọn điều trị tốt nhất.

Theo Medical News Today

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