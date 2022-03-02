Sa sút trí tuệ hậu COVID-19 làm tăng khả năng tử vong vì chứng mất trí

Sức khỏe 02/03/2022 10:37

Một nghiên cứu mới cho thấy việc được xuất viện sau khi được điều trị COVID-19 không đảm bảo khả năng sống sót.

Những người sống sót ít nhất 1 tuần sau khi xuất viện để điều trị COVID-19 có nguy cơ tử vong hoặc quay lại bệnh viện trong vài tháng sau đó cao hơn gấp đôi so với dân số chung.

Tiến sĩ Krishnan Bhaskaran, tác giả chính của nghiên cứu hiện tại và là giáo sư dịch tễ học thống kê tại Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London ở Vương quốc Anh, nói với tờ Medical News Today: "Điều này sẽ không hoàn toàn là do tác động lâu dài của vi rút, chúng tôi biết rằng ngay từ đầu COVID-19 sẽ gây ra những tác hại cho những người dễ bị tổn thương hơn, cộng với hậu quả bất lợi chung là bị ốm nặng và phải nhập viện. Do đó, những rủi ro tương tự khi chúng tôi so sánh chúng với những rủi ro đối với bệnh nhân cúm nhập viện."

Sa sút trí tuệ hậu COVID-19 làm tăng khả năng tử vong vì chứng mất trí - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tiến sĩ Bhaskaran cho biết, kết quả nghiên cứu vẫn rất đáng lo ngại.

Ông giải thích: "Hai điều nổi bật ở những bệnh nhân COVID-19 là nguy cơ phải nhập viện lại hoặc tử vong do bản thân căn bệnh COVID-19 và nguy cơ tử vong cao do sa sút trí tuệ, đặc biệt là ở những người đã mắc bệnh sa sút trí tuệ từ trước."

So sánh rủi ro

Sử dụng dữ liệu OpenSAFELY của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Anh, Tiến sĩ Bhaskaran và các đồng nghiệp của ông đã so sánh dữ liệu sức khỏe từ 24.673 bệnh nhân đã nhập viện vì COVID-19, một nhóm đối chứng dân số chung khớp theo nhân khẩu học gồm 123.362 cá nhân và 16.058 người đã đã nhập viện vì bệnh cúm.

Sa sút trí tuệ hậu COVID-19 làm tăng khả năng tử vong vì chứng mất trí - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi sức khỏe của các cá nhân trong tối đa 315 ngày sau khi nhập viện. Trong giai đoạn này, các tác giả nghiên cứu viết: "Bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn, tái phát hoặc tử vong do nhiễm trùng ban đầu và tử vong do sa sút trí tuệ, cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi sau xuất viện."

Những bệnh nhân sau khi xuất viện có COVID-19 có nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào cao gấp 4–5 lần. Nguy cơ của họ gần như gấp đôi so với những người trước đây phải nhập viện vì cúm.

Một nghiên cứu gần đây khác từ Estonia, xuất hiện dưới dạng bản in trước, cũng đưa ra kết luận tương tự. Thay vì tập trung vào các trường hợp nhập viện, các tác giả đã theo dõi 66.287 người trong 12 tháng sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Họ kết luận:

"Những người bị nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ tử vong cao hơn ba lần trong năm sau so với những người không bị nhiễm."

Tiến sĩ Bhaskaran nói: "Đó là điều đáng lo ngại, khi phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị sa sút trí tuệ có nguy cơ tử vong cao vì chứng mất trí sau khi nhập viện COVID-19."

Tiến sĩ Bhaskaran suy đoán rằng một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng tổn thương đặc biệt của những người bị sa sút trí tuệ chỉ đơn giản là do bản thân đã từng nhập viện.

Ông nói: "Chúng tôi biết rằng nói chung trải qua cơn bệnh hiểm nghèo và nhập viện có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm nhận thức: mọi người bị căng thẳng, có thể được cho dùng thuốc mới và bỏ thói quen của họ. Nhiễm trùng cũng có thể gây ra mê sảng ngắn hạn trong một số trường hợp, sau đó có thể đẩy nhanh chứng sa sút trí tuệ."

Sa sút trí tuệ hậu COVID-19 làm tăng khả năng tử vong vì chứng mất trí - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Mặc dù vậy, ông ấy nói thêm: "COVID-19 có thể đã gây ra các vấn đề, cụ thể là mức độ cô lập với xã hội mà bệnh nhân phải đối mặt trong thời gian mắc bệnh. Việc thăm viếng bị cấm hoặc rất hạn chế, và bất kỳ sự tiếp xúc nào với người khác được cho phép đều phải có khẩu trang và thiết bị bảo hộ. Mặc dù tất cả điều này đều quan trọng đối với việc kiểm soát nhiễm trùng, nhưng người ta có thể hình dung ra sự bối rối và xa lánh gia tăng đối với những bệnh nhân đang phải vật lộn với căn bệnh sa sút trí tuệ."

Giải quyết vấn đề

Sa sút trí tuệ hậu COVID-19 làm tăng khả năng tử vong vì chứng mất trí - Ảnh 5
Ảnh minh họa

"Các rủi ro có thể được giảm thiểu hoặc giảm thiểu bằng cách tăng cường giám sát bệnh nhân trong những tháng sau khi xuất viện, đồng thời nhận thức tốt hơn giữa bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng về các vấn đề tiềm ẩn."

Tiến sĩ Bhaskaran nhấn mạnh điều này và nói: "Các biện pháp như đánh giá rủi ro trước khi xuất viện và theo dõi chủ động hơn sau khi xuất viện dường như có thể làm giảm rủi ro cho những người gặp phải các vấn đề nghiêm trọng hơn sau lần nằm viện đầu tiên của họ, vì vậy chúng tôi muốn xem các biện pháp như vậy được khám phá thêm như thế nào. Điều quan trọng là phải thu thập dữ liệu vì các chiến lược giảm thiểu rủi ro khác nhau được thử nghiệm, có như vậy chúng tôi có thể tìm hiểu những gì hiệu quả đối với bệnh nhân sau khi xuất viện để tránh nguy cơ tử vong và tái phát COVID."

Sa sút trí tuệ hậu COVID-19 làm tăng khả năng tử vong vì chứng mất trí - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Theo Medical New Today

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