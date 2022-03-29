Theo một kết quả nghiên cứu được công bố những người thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

Theo một kết quả nghiên cứu được công bố những người thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

Thông qua kết quả của giáo sư Lee Sang Yuk thuộc đại học y Catholic Kwandong và giáo sư Jeon Baek Kyu thuộc khoa nội tiêu hóa của bệnh viện Sang Kye Baek cùng nghiên cứu thì những người béo phì ở Hàn Quốc sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan và nó cũng có ý nghĩa rằng những người có BMI càng cao thì tỉ lệ mắc bệnh ung thư gan càng tăng.

Theo kết quả điều tra hồ sơ khám của 14.265.822 người trưởng thành trên 18 tuổi của một nhóm nghiên cứu thuộc công ty bảo hiểm sức khỏe từ năm 2003 đến 2006 thì nhận ra rằng khi chỉ số BMI tăng từ 5 trở lên thì nguy cơ mắc ung thư gan sẽ cao hơn 1.6 lần và những người béo phì có BMI vượt qua 31 thì có tỷ lệ mắc ung thư gan gấp đôi người bình thường. Vì thế có vẻ như chỉ số xét nghiệm chức năng gan tăng có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư gan ở người béo phì. Theo đó thì cơ chế này phát hiện ở nam giới và thanh niên.

Giáo sư Jeon Kyu Beak nói rằng “Như mọi người đã biết thì béo phì có liên quan đến hội chứng chuyển hóa và có thể gây nên bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, tiểu đường.”; “Nghiên cứu này có ý nghĩa ở chỗ nó cho thấy béo phì có thể ảnh hưởng không chỉ đến hội chứng chuyển hóa mà còn gây nên bệnh ung thư gan. Giáo sư Lee Sang Yuk nói rằng “Người ta phát hiện ra rằng nếu càng béo phì thì nguy cơ mắc bệnh ung thư gan càng tăng”; “Gần đây ở Hàn Quốc dân số béo phì ngày càng tăng vì vậy cần phải quản lý cân nặng của những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư gan”.

Nghiên cứu lần này được đăng tải trong số báo online gần đây nhất của tạp chí "British Journal of Cancer", một trong những tạp chí nổi tiếng trong lĩnh vực ung thư.

(Theo Chosun)

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