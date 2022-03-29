Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan

Sức khỏe 29/03/2022 18:06

Theo một kết quả nghiên cứu được công bố những người thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

Theo một kết quả nghiên cứu được công bố những người thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan.

Thông qua kết quả của giáo sư Lee Sang Yuk thuộc đại học y Catholic Kwandong và giáo sư Jeon Baek Kyu thuộc khoa nội tiêu hóa của bệnh viện Sang Kye Baek cùng nghiên cứu thì những người béo phì ở Hàn Quốc sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan và nó cũng có ý nghĩa rằng những người có BMI càng cao thì tỉ lệ mắc bệnh ung thư gan càng tăng.

Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan - Ảnh 1

Theo kết quả điều tra hồ sơ khám của 14.265.822 người trưởng thành trên 18 tuổi của một nhóm nghiên cứu thuộc công ty bảo hiểm sức khỏe từ năm 2003 đến 2006 thì nhận ra rằng khi chỉ số BMI tăng từ 5 trở lên thì nguy cơ mắc ung thư gan sẽ cao hơn 1.6 lần và những người béo phì có BMI vượt qua 31 thì có tỷ lệ mắc ung thư gan gấp đôi người bình thường. Vì thế có vẻ như chỉ số xét nghiệm chức năng gan tăng có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư gan ở người béo phì. Theo đó thì cơ chế này phát hiện ở nam giới và thanh niên.

Giáo sư Jeon Kyu Beak nói rằng “Như mọi người đã biết thì béo phì có liên quan đến hội chứng chuyển hóa và có thể gây nên bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, tiểu đường.”; “Nghiên cứu này có ý nghĩa ở chỗ nó cho thấy béo phì có thể ảnh hưởng không chỉ đến hội chứng chuyển hóa mà còn gây nên bệnh ung thư gan. Giáo sư Lee Sang Yuk nói rằng “Người ta phát hiện ra rằng nếu càng béo phì thì nguy cơ mắc bệnh ung thư gan càng tăng”; “Gần đây ở Hàn Quốc dân số béo phì ngày càng tăng vì vậy cần phải quản lý cân nặng của những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư gan”.

Nghiên cứu lần này được đăng tải trong số báo online gần đây nhất của tạp chí "British Journal of Cancer", một trong những tạp chí nổi tiếng trong lĩnh vực ung thư.

(Theo Chosun)

Biến thể mới của Omicron 'mon men' xuất hiện: Làn sóng dịch COVID-19 vẫn chưa thể kết thúc?

Biến thể mới của Omicron 'mon men' xuất hiện: Làn sóng dịch COVID-19 vẫn chưa thể kết thúc?

Các cơ quan y tế đã đưa ra một phân tích rằng rất có khả năng ngoài biến thể Covid-19 Omicron BA.2 sẽ xuất hiện một biến thể khác gọi là ‘Stealth Omicron’.

Xem thêm
Từ khóa:   biểu hiện của ung thư gan béo phì bệnh ung thư gan

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 33 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 49 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 52 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 11 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm