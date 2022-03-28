Biến thể mới của Omicron 'mon men' xuất hiện: Làn sóng dịch COVID-19 vẫn chưa thể kết thúc?

Các cơ quan y tế đã đưa ra một phân tích rằng rất có khả năng ngoài biến thể Covid-19 Omicron BA.2 sẽ xuất hiện một biến thể khác gọi là ‘Stealth Omicron’.

Các cơ quan y tế đã đưa ra một phân tích rằng rất có khả năng ngoài biến thể Covid-19 Omicron BA.2 sẽ xuất hiện một biến thể khác gọi là ‘Stealth Omicron’. Vì vậy cần phải rà soát lại hệ thống phòng dịch để chuẩn bị cho trường hợp biến thể mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tại cuộc họp giao ban ngày 28, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc - Jeong Eun Kyung cho biết rằng “Tại Hàn Quốc tổ hợp biến thể Deltacron vẫn chưa được xác nhận nhưng khả năng những đột biến đó có thể xuất hiện hoặc được đưa vào Hàn Quốc bất cứ lúc nào.” Ông cũng nói thêm rằng, “Các biến thể của Omicron cụ thể như biến thể Omicron BA.1 và BA.2 cũng có thể tái tổ hợp và xuất hiện các biến thể mới”

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “Biến thể được tái tổ hợp vẫn chưa được xác nhận gây ra triệu chứng nặng hoặc làm giảm khả năng chống virus của vaccine vì vậy cần phải duy trì hệ thống phòng dịch”. Và “Việc vận hành và duy trì một cách chắc chắn hệ thống phòng dịch vì biến thể bằng cách liên tục theo dõi và giám sát biến thể mới trong tình trạng cần thiết là điều rất quan trọng”.

Ngoài ra, biến thể Omicron BA.2 đã lan rộng trên toàn thế giới,và nó cũng làm ảnh hưởng đến hình thái của virus Covid-19 ở trong nước. Giám đốc Jeong Eun Kyung nói rằng “Chúng ta có thể thấy được rằng khác với những nước khác sau khi biến thể BA.1 lan rộng ở Hàn Quốc đến mức đỉnh điểm thì lại có xu hướng giảm xuống rồi sau đó lại tăng trở lại”. Ông làm sáng tỏ rằng “Ví dụ điển hình là một số quốc gia như Đức và Áo sau khi biến thể BA.2 lan rộng đến mức đỉnh điểm thì 2-3 tuần sau lại quay lại vì thế cần phải tiếp tục theo dõi ngay cả khi giảm dần”.

Giám đốc Jeong nói rằng “Cho đến nay, chúng tôi tin rằng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch như tiêm phòng và đeo khẩu trang là rất quan trọng.”

(Theo Chosun)

Chuyên gian cảnh báo: Người từng nhiễm dòng BA.1 của biến thể Omicron có thể mắc tiếp BA.2 Tại thời điểm hiện nay, rất nhiều người đã nhiễm Omicron. Giờ đây, BA.2, biến thể phụ dễ lây của Omicron, đang nhanh chóng lan khắp thế giới.

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