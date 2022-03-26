Liệu Omicron đã là biến chủng kết thúc đại dịch toàn cầu COVID-19 hay chưa ?

Sức khỏe 26/03/2022 10:42

Trong nhiều ngày vừa qua, theo một số tin tức về tình hình dịch bệnh một số người đã cho rằng Omicron sẽ là biến thể cuối cùng kết thúc đại dịch. Tuy nhiên mới đây nhất, các chuyên gia cho rằng thời gian tới có thể sẽ xuất hiện thêm các biến thể mới nên việc khẳng định Omicron là biến thể cuối cùng là điều chưa chắc chắn.

Theo VTC News, trước nhiều ý kiến cho rằng nhiễm Omicron triệu chứng nhẹ, không gây tử vong và đây sẽ là biến chủng kết thúc đại dịch, TS Bùi Lê Minh, Trưởng ngành Công nghệ Sinh học, Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT, ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) dẫn các nghiên cứu cho thấy, biến thể khác đang xuất hiện, như BA.3, chứ không chỉ dừng lại ở BA.2 (các biến thể phụ của chủng Omicron), thậm chí có cả Deltacron (kết hợp giữa Delta và Omicron). Đây là những xu hướng chỉ ra virus đang tiến hóa và dịch COVID-19 đang xảy ra nên chưa thể kết luận - Omicron là biến chủng kết thúc đại dịch.

Liệu Omicron đã là biến chủng kết thúc đại dịch toàn cầu COVID-19 hay chưa ? - Ảnh 1
Vẫn chưa kết luận chính thức việc Omicron đã là biến chủng kết thúc đại dịch - Ảnh: Internet

Tôi nghĩ Omicron không phải là biến chủng sẽ chấm dứt đại dịch, nó còn nhiều bước chuyển tiếp trung gian nữa cho đến khi nó thực sự an toàn với con người, lúc đó mới cân nhắc vấn đề này được”, TS Minh cho biết.

Biến chủng mới xuất hiện thường là tại những nơi có tỷ lệ nhiễm cao, ngoài ra thì khi lây nhiễm cho người có sức đề kháng yếu thì việc xuất hiện biến thể mới sẽ là rất lớn. Trái ngược với những người có sức đề kháng không tốt thì những người được cho là khỏe mạnh sẽ rất khó sản sinh ra các biến thể mới vì cơ thể họ sẽ tự triệt tiêu điều đó.

Hiện khá nhiều nghiên cứu nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng về nguyên nhân biến chủng Omicron gây ra triệu chứng nhẹ. Ngành y và các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu thêm vấn đề này.

“Trước mắt kết quả lâm sàng cho thấy, triệu chứng xảy ra sau khi nhiễm Omicron thường nhẹ hơn nhưng chưa có nghiên cứu khẳng định chính xác là tại sao. Theo tiến hóa, những virus tấn công và gây tổn thương cho phổi dẫn tới vật chủ tử vong xu hướng bệnh biểu hiện ngày càng nhẹ đi. Trước đây, chúng ta chưa xác định được biến thể nào thể hiện điều đó rõ cho đến khi Omicron biểu hiện rõ hơn”, TS Minh phân tích. Tuy vậy vẫn có những trường hợp nặng hơn khi nhiễm Omicron là do một vài yếu tố khác, tùy vào hệ miễn dịch và trạng thái sức khỏe của mỗi người. 

Vì vậy, việc phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh vẫn là biện pháp cốt lõi cần phải được thực hiện, bởi chúng ta đã được nhìn thấy những triệu chứng hậu Covid19 để lại là điều rất đáng lo ngại. 

Liệu Omicron đã là biến chủng kết thúc đại dịch toàn cầu COVID-19 hay chưa ? - Ảnh 2
Trong thời gian này, người dân vẫn nên tập trung giữ gìn sức khỏe tránh suy nghĩ chủ quan trước dịch bệnh - Ảnh: Internet

Ngoài ra thì theo Vietnamplus, một biến thể lai giữa hai biến thể Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đã được phát hiện tại Anh và giới chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ biến thể này.

Biến thể lai được gọi là "Deltacron," được cho là có nguồn gốc từ Pháp, là biến thể kết hợp giữa Delta và Omicron. Tuy nhiên, giới khoa học chưa rõ mức độ nghiêm trọng của biến thể lai này.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ “theo dõi và thảo luận” sau khi nghiên cứu kỹ về biến thể này. Hiện chưa có dữ liệu rõ ràng chứng tỏ Deltacron lây lan mạnh hơn các biến thể trước đó.

Tổng kết lại, biến thể Omicron vẫn chưa thể được xem là biến chủng kết thúc đại dịch, bởi như đã nói ở trên vẫn còn có khả năng cao là trong thời gian tới, sẽ xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới nữa và tất cả mọi người đều không được lờ là, để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

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