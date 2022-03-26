Tin vui: Số ca COVID-19 ghi nhận trong sáng 26/3 thấp nhất trong 3 tuần vừa qua

Tin y tế 26/03/2022 09:28

Theo báo cáo của Bộ Y tế đã tổng hợp lại trong buổi sáng ngày 26/03/2022 thì đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn về tình hình dịch bệnh trong vòng 24 giờ qua (từ 16h ngày 24/3 đến 16h ngày 25/3) khi số ca nhiễm là 108.979 tại 62 tỉnh, thành phố. Đây con số được ghi nhận thấp nhất trong khoảng 3 tuần vừa qua.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, vào ngày 16/3/2022, số ca mắc COVID-19 chạm đỉnh với tổng số ca mắc lên đến con số 180.522 ca. Phải đến đến ngày 17/03/2022 số ca mới đã giảm dần đều đều cho tới nay và đó là một tín hiệu tín cực cho công tác phòng chống dịch của bộ y tế.

Tin vui: Số ca COVID-19 ghi nhận trong sáng 26/3 thấp nhất trong 3 tuần vừa qua - Ảnh 1

Tình hình dịch bệnh có dấu hiệu giảm sút mạnh so với thời điểm đầu tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ tính riêng tại Hà Nội, địa phương liên tục đứng đầu về số ca mắc mới, trong ngày 25-3 ghi nhận 10.803 ca. Đây là mức thấp nhất hơn 1 tháng qua (thời điểm có số mắc mới trong ngày tương đương là 27-2 với 11.517 ca).

Hiện toàn TP có hơn 264.300 người mắc COVID-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 14.000 ca so với ngày trước và vẫn đang có dấu hiệu đi xuống so với thời điểm đầu tháng 3.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội, phó giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho hay TP đã bước qua đỉnh dịch nhưng đó mới chỉ là suy đoán. Vì vậy, mọi công tác phòng chống dịch vẫn phải đảm bảo sự tập trung cần thiết.

Ngoài ra thì số ca mắc tử vong cũng đã giảm đi đáng kể 12.1%. Đáng chú ý, TP.HCM không phải là địa phương có số ca mắc mới cao thời gian qua nhưng hiện lại có số ca chuyển nặng cao nhất với 565 ca, kế đến là Bến Tre 452 ca, Hà Nội 302 ca...

Cũng theo Sức khỏe và đời sống cho biết, đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.753.543 ca, trong đó có 4.998.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.240.393), TP. Hồ Chí Minh (589.834), Bình Dương (369.834), Nghệ An (368.703), Hải Dương (332.330).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/3 là 175.540 ca- nhiều hơn số mắc khoảng hơn 65.000 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay lên 5.001.564 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.889 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 3.188 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 319 ca; Thở máy không xâm lấn: 84 ca; Thở máy xâm lấn: 292 ca; ECMO: 6 ca

Số bệnh nhân tử vong: Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 65 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.196 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Tin vui: Số ca COVID-19 ghi nhận trong sáng 26/3 thấp nhất trong 3 tuần vừa qua - Ảnh 2

Theo bản tin tối của Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 24/3 đến 16h ngày 25/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 108.979 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 108.957 ca ghi nhận trong nước (giảm 11.035 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 83.428 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (10.803), Phú Thọ (4.555), Nghệ An (4.023), Yên Bái (3.997), Đắk Lắk (3.925), Bắc Giang (3.720), Lào Cai (3.690), Vĩnh Phúc (3.136), Thái Bình (2.915), Thái Nguyên (2.910), Quảng Bình (2.877), Bắc Ninh (2.806), Lạng Sơn (2.802), Hà Giang (2.795), Hải Dương (2.773), Quảng Ninh (2.654), Sơn La (2.642), Cà Mau (2.394), Bắc Kạn (2.314), Tuyên Quang (2.280), Bình Định (2.237), Bình Dương (1.999), Cao Bằng (1.971), Hòa Bình (1.970), Lâm Đồng (1.920), Hưng Yên (1.900), Vĩnh Long (1.726), Điện Biên (1.648), Lai Châu (1.615), Quảng Trị (1.604), Hà Nam (1.557), Tây Ninh (1.507), Bến Tre (1.433), Ninh Bình (1.314), Bình Phước (1.144), TP. Hồ Chí Minh (1.139), Đắk Nông (1.128), Nam Định (1.040), Kon Tum (970), Phú Yên (884), Hà Tĩnh (849), Thanh Hóa (803), Trà Vinh (733), Bà Rịa - Vũng Tàu (698), Đà Nẵng (671), Thừa Thiên Huế (668), Quảng Ngãi (668), Khánh Hòa (657), Hải Phòng (612), Bình Thuận (464), Quảng Nam (341), Bạc Liêu (192), Kiên Giang (167), Long An (147), An Giang (132), Cần Thơ (117), Đồng Nai (99), Đồng Tháp (70), Sóc Trăng (54), Ninh Thuận (35), Tiền Giang (32), Hậu Giang (31).

Hà Nội: Ghi nhận 10.803 trường hợp F0, trong đó có 4.103 ca cộng đồng và 6.700 ca đã cách ly

Hà Nội: Ghi nhận 10.803 trường hợp F0, trong đó có 4.103 ca cộng đồng và 6.700 ca đã cách ly

Ngày 25/3, Hà Nội ghi nhận 10.803 ca mắc Covid-19 mới.Đây là ngày thứ 14 liên tiếp, số ca mắc trong ngày ở Hà Nội giảm. So với mốc 32.650 ca thiết lập ngày 8/3, số ca mắc ở Thủ đô đã giảm 21.847 ca.

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