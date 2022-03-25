Cảnh báo: Đối tượng giả mạo nhân viên y tế, đòi người dân cung cấp thông tin, đưa đi cách ly

Hiện tại, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 ở TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Song song với đó, xuất hiện tình trạng giả mạo nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), đối tượng này đề nghị người dân trích xuất thông tin cá nhân, đưa đi cách ly.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, vào ngày 24/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa tiếp nhận phản ánh từ người dân, về việc có đối tượng tự nhận là nhân viên của trung tâm, để yêu cầu người dân cung cấp thông tin đưa đi cách ly.

Cụ thể, người dân cho biết đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0385xxxx34, tự xưng là nhân viên của HCDC, thông báo họ có kết quả dương tính với Covid-19.

Trao đổi với Dân trí, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khẳng định đây là cuộc gọi lừa đảo, HCDC không gọi điện thoại trực tiếp cho người dân. Đồng thời, khuyến cáo người dân hãy cảnh giác cao độ trước các đối tượng giả mạo nhân viên y tế, nhằm mục đích xấu.

Trường hợp có triệu chứng nghi mắc Covid-19 sẽ thực hiện xét nghiệm test nhanh tại nhà. Nếu có kết quả dương tính thì đăng nhập vào địa chỉ:

https://khaibaof0.tphcm.gov.vn/m/custom-page/trangchu để khai báo xác nhận là F0 và được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nơi lưu trú. Hoặc người dân có thể gọi y tế địa phương để được hướng dẫn thêm khi cần thiết.

Qua sự việc trên, khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ cán bộ y tế về việc hỗ trợ phòng chống dịch, người dân cần tỉnh táo xử lý, phải xác minh, kiểm chứng rõ ràng, tránh trường hợp bị lợi dụng nhằm mục đích xấu.

TP.HCM vì sao chưa cho F0 đi làm? Mới đây, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ. Với trường hợp F0, Sở Y tế cho rằng đó rằng những người bệnh cần được điều trị tại nhà hoặc bệnh viện.

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