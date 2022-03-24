Ngày 24/3, Việt Nam ghi nhận 120.000 ca nhiễm mới, tính từ đầu dịch đến nay số ca nhiễm tích lũy tại Hà Nội đã vượt mức 1 triệu ca bệnh

Tin y tế 24/03/2022 17:52

Tính từ 16h ngày 23/3 đến 16h ngày 24/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 120.000 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 119.992 ca ghi nhận trong nước (giảm 7.886 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 84.819 ca trong cộng đồng).

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 23/3 đến 16h ngày 24/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 120.000 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 119.992 ca ghi nhận trong nước (giảm 7.886 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 84.819 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (12.485), Đắk Lắk (4.463), Bắc Ninh (4.292), Phú Thọ (4.277), Nghệ An (4.184), Yên Bái (3.995), Bắc Giang (3.991), Lào Cai (3.974), Lạng Sơn (3.738), Hải Dương (3.459), Thái Bình (3.235), Quảng Bình (3.046), Sơn La (2.953), Vĩnh Phúc (2.887), Bình Dương (2.857), Hà Giang (2.838), Thái Nguyên (2.794), Quảng Ninh (2.669), Cà Mau (2.440), Hưng Yên (2.424), Bình Định (2.422), Hòa Bình (2.398), Tuyên Quang (2.293), Bến Tre (2.132), Điện Biên (2.050), Quảng Trị (1.945), Lâm Đồng (1.927), Vĩnh Long (1.829), Lai Châu (1.800), Cao Bằng (1.789), Hà Nam (1.659), Bắc Kạn (1.619), Kon Tum (1.494), Tây Ninh (1.485), Ninh Bình (1.296), Bình Phước (1.258), TP. Hồ Chí Minh (1.241), Nam Định (1.120), Phú Yên (1.059), Trà Vinh (1.047), Hà Tĩnh (998), Đắk Nông (873), Thanh Hóa (848), Bà Rịa - Vũng Tàu (838), Quảng Ngãi (792), Khánh Hòa (730), Đà Nẵng (678), Thừa Thiên Huế (677), Hải Phòng (635), Bình Thuận (528), Quảng Nam (350), Bạc Liêu (218), Đồng Nai (179), Kiên Giang (179), An Giang (161), Long An (142), Cần Thơ (86), Sóc Trăng (61), Đồng Tháp (51), Hậu Giang (50), Ninh Thuận (28), Tiền Giang (26).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-1.030), Bến Tre (-738), Vĩnh Phúc (-690).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (+1.400), Đắk Lắk (+984), Ninh Bình (+264).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 137.890 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.599.751 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 87.002 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.592.064 ca, trong đó có 4.823.207 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.229.590), TP. Hồ Chí Minh (588.151), Bình Dương (367.835), Nghệ An (364.680), Hải Dương (329.557).

Ngày 22/3, Việt Nam ghi nhận 130.735 ca mắc COVID-19, giảm 978 ca so với ngày trước đó

Ngày 22/3, Việt Nam ghi nhận 130.735 ca mắc COVID-19, giảm 978 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 21/3 đến 16h ngày 22/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 130.735 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 130.731 ca ghi nhận trong nước (giảm 978 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 83.731 ca trong cộng đồng).

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