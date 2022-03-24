Cấp cứu bé gái ngừng tuần hoàn ngay trong đêm, nghi do hóc dị vật đường thở vì ăn đậu phộng

Bé gái 5 tuổi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện, đồng tử giãn. Người nhà cho biết sau khi ăn lạc, bé xuất hiện dấu hiệu khó thở, cơ thể tím tái, gia đình đã sơ cứu nhưng không hiệu quả.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Cấp cứu 115 trực thuộc hệ thống y tế Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái 5 tuổi trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện, nghi hóc dị vật đường thở do ăn lạc.

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, tính từ thời gian từ lúc cháu bắt đầu có dấu hiệu khó thở tới khi tiếp cận các y, bác sĩ khoảng chừng 15-20 phút.

Ngay lập tức các y, bác sĩ đã tập trung hỗ trợ ép tim, đặt ống nội khí quản, vận mạch cho bé. Sau 3 phút chạy đua với thời gian, bệnh nhi đã bắt được dấu hiệu mạch trở lại.

Các bác sĩ đã kích hoạt trạng thái cấp cứu tối khẩn cấp sau khi tiếp nhận bệnh nhi, Ảnh: Internet

Nhờ cấp cứu kịp thời, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi dần ổn định. Gia đình đề nghị cho bé được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương ngay trong đêm. Các y, bác sĩ trực tiếp chủ động liên hệ đến Bệnh viện Nhi Trung ương báo cáo tình hình hiện tại của bé, để cùng phối hợp hỗ trợ đón tiếp cấp cứu cho bé.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VTV, Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện hay nghi ngờ trẻ bị dị vật đường thở, tùy từng trường hợp mà có cách xử trí hợp lý. Phụ huynh có thể gặp một số sai lầm khi sơ cứu, như cho tay hoặc các vật khác vào miệng con để móc dị vật ra; vuốt xuôi ngực hay dốc ngược bé; sử dụng một số mẹo dân gian: cho trẻ ăn cơm, hoa quả, uống nước

Phụ huynh cần lưu ý thêm, nếu trẻ xuất hiện tình trạng khó thở, cơ thể tím tái,... cần đưa bé đến bệnh viện hoặc Trung tâm Y tế gần nhất để cấp cứu, tránh trường hợp tử vong do tắc nghẽn đường hô hấp.

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