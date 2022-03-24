Bé 6 tuổi tức ngực đi khám hậu Covid-19, một ngày sau tình hình trở nặng nguy kịch phải chạy ECMO

Tin y tế 24/03/2022 14:21

Trường hợp bé 6 tuổi, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang, đã âm tính với COVID-19 nhưng sức khoẻ đột ngột trở nặng phải can thiệp ECMO.

Theo Vietnamnet đưa tin, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em, từ sơ sinh đến trên dưới 10 tuổi đến khám do mắc Covid-19 hoặc sau khi đã âm tính trong thời gian gần đây.

Được biết, các trẻ hầu hết đều xuất hiện những triệu chứng nhẹ như mệt, đau bụng, nôn, buồn nôn, sốt nhẹ, đau tức ngực,... Nhưng khi làm các xét nghiệm, bác sĩ mới phát hiện tình trạng bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp - một bệnh lý có tỷ lệ tử vong rất cao.

Điển hình nhất là trường hợp một bệnh nhi 6 tuổi (ở Yên Sơn, Tuyên Quang) đã âm tính với Covid-19. Ngày 21/3, trẻ đến bệnh viện khám hậu Covid-19 với triệu chứng tức ngực, mệt mỏi nhẹ, mọi sinh hoạt ăn, uống và chỉ số sinh tồn hoàn toàn hình thường.

Khi làm xét nghiệm thấy chỉ số Troponin tăng bất thường, các bác sĩ tiếp tục cho làm điện tâm đồ và siêu âm tim để đánh giác chức năng và đo chỉ số EF. Kết quả trẻ được xác định đang viêm cơ tim cấp. Sau khi thông báo kết quả, bệnh viện yêu cầu người nhà cho bé về Bệnh viện Nhi Trung ương càng sớm càng tốt, gia đình còn khá bất ngờ vì ở thời điểm đó, bé chơi đùa và sức khỏe gần như bình thường.

Bé 6 tuổi tức ngực đi khám hậu Covid-19, một ngày sau tình hình trở nặng nguy kịch phải chạy ECMO - Ảnh 1
Một bệnh nhi mắc hội chứng MIS-C hậu COVID-19 tái khám - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống

Theo thông tin của VTV, thế nhưng chỉ một ngày sau khi nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương, bé trở nặng rồi nguy kịch, hiện tại đang phải chạy ECMO (tim phổi, hô hấp và tuần hoàn nhân tạo) tại đơn vị hồi sức tích cực, tiên lượng rất nặng.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân không nên quá hoảng hốt và đi khám hậu COVID-19 đại trà, điều đó vừa lãng phí, tốn kém và còn tăng khả năng lây nhiễm hoặc tái nhiễm. Khi có bất cứ triệu chứng bất thường nào liên quan đến sức khỏe, ví dụ mệt mỏi kéo dài, đau tức ngực, đau bụng, nôn, buồn nôn, sốt nhẹ khó thở, mạch nhanh, sốt,... thì nên đi khám sớm để được bác sĩ tư vấn nhất là với trẻ em và người lớn tuổi.

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