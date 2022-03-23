Hà Nội: Ghi nhận thêm 13.005 ca mắc Covid-19 mới, quận Hà Động cao nhất với 1.181 ca

Trong số 13.005 ca mắc Covid-19 mới, có 4.447 ca ghi nhận tại cộng đồng và 8.558 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 401 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Theo VTV News, Sở Y tế Hà Nội thông báo, ngày 23/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 13.005 ca mắc Covid-19 . Đây là ngày thứ 12 liên tiếp, số ca mắc trong ngày ở Hà Nội giảm.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội, tính từ ngày 29/4/2021 đến nay là 1.218.279 ca.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày, như: Hà Đông (1.181); Đông Anh (1.036); Long Biên (729); Hoàng Mai (631); Mê Linh (625).

Theo VietNamNet, Cục quản lý khám chữa bệnh cập nhật, Bộ Y tế đến hết ngày 22/3, Hà Nội có 2.452 ca Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện (tiếp tục giảm so với các ngày trước đó), trong đó có 472 ca mức độ nặng và nguy kịch.

Trước đó, ngày 21/3, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, cho biết, đã lưu ý các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, trọng tâm là tập trung kiểm soát rủi ro, hạn chế bệnh nhân tăng nặng, chuyển tầng điều trị.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung vào 3 hướng chính là: Tiêm vắc xin; tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3 và đẩy mạnh y tế cơ sở để quản lý, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã phát huy cao độ vai trò, hiệu quả hoạt động của hơn 4.600 tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà và hơn 5.000 tổ Covid-19 cộng đồng. "Tuần qua, số ca mắc có chiều hướng giảm mạnh, đặc biệt tỷ lệ ca tăng nặng, người tử vong tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp, hạn chế rủi ro sức khỏe cho người dân", Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nói.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, ngành y tế và các địa phương phải chú ý quản lý, điều trị F0 là trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền. Theo sát kế hoạch của Chính phủ, Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin cho trẻ, kể cả từ 3 tuổi trở lên, chuẩn bị các phương án cần thiết, bảo đảm an toàn để khi được phân bổ vaccine có thể triển khai được ngay.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, TP đã mở lại hoạt động du lịch và cho phép các dịch vụ hoạt động sau 21h hằng ngày. Hiện nay, lượng khách du lịch chưa nhiều, các hoạt động dịch vụ cũng còn có mức độ. Tuy nhiên, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phải có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng khi các hoạt động du lịch, dịch vụ sôi động trở lại.