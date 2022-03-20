Hà Nội: Ghi nhận thêm hơn 19.000 ca nhiễm mới, quận Hà Đông cao nhất với 1.129 trường hợp

Tin y tế 20/03/2022 19:34

Sở Y tế Hà Nội tối ngày 20/3 thông tin TP vừa ghi nhận thêm 19.065 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 6.346 ca cộng đồng.

Theo Hà Nội mới, Sở Y tế Hà Nội cho hay, tính từ 18h ngày 19/3 đến 18h ngày 20/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 19.065 ca Covid-19 (giảm 2.006 ca so với ngày hôm qua), trong đó có 6.346 ca cộng đồng và 12.719 ca đã cách ly. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp, thành phố có số ca mắc giảm. Quận Hà Đông là địa bàn ghi nhận nhiều F0 nhất trong 24 giờ qua.

Cụ thể, 19.065 bệnh nhân phân bố tại 423 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.129); Hoàng Mai (1.017); Hai Bà Trưng (958); Sóc Sơn (929); Đống Đa (914)…

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay  là 1.171.344 ca.

Hà Nội: Ghi nhận thêm hơn 19.000 ca nhiễm mới, quận Hà Đông cao nhất với 1.129 trường hợp - Ảnh 1
Hà Nội giảm 2.006 ca so với ngày trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sức khỏe và Đời sống, tính đến hết ngày 19/3, Hà Nội có 379.487 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi, giảm hơn 61.800 ca so với hôm qua. Trong đó, 275 ca điều trị tại khu cách ly, 3.348 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện (chiếm hơn 0,88% tổng số ca đang điều trị, theo dõi), số còn lại 375.864 người đang điều trị, theo dõi tại nhà (chiếm hơn 99%).

Hôm qua (19/3), Hà Nội ghi nhận 4 ca tử vong. Đây cũng là số ca tử vong trong ngày thấp nhất được ghi nhận trong thời gian qua. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 (từ ngày 27-4-2021 đến nay) là 1.297 người.

Về công tác tiêm chủng, tính đến hết ngày 19-3, Hà Nội có 81,3% số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi nhắc lại vắc xin Covid-19. Bên cạnh đó, gần 100% người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng.

Ngày 20/3, Việt Nam ghi nhận 141.151 ca nhiễm mới, có 93.894 ca trong cộng đồng

Ngày 20/3, Việt Nam ghi nhận 141.151 ca nhiễm mới, có 93.894 ca trong cộng đồng

Tính từ 16h ngày 19/3 đến 16h ngày 20/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 141.151 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 141.149 ca ghi nhận trong nước.

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Từ khóa:   Hà Nội dương tính ca mới

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