Có thể tái nhiễm Covid-19 không? Các triệu chứng của việc nhiễm biến thể omicron

Các chuyên gia y tế đã chứng minh "Bệnh nhân Omicron trẻ hơn đáng kể so với những người bị nhiễm alpha hoặc delta."

Các nhà khoa học ở Nam Phi đã cảnh báo rằng việc tái nhiễm ở những người đã mắc COVID-19 dường như có nhiều khả năng với biến thể omicron hơn so với các biến thể trước đó của coronavirus.

Ảnh minh họa

Đây là các triệu chứng của COVID-19 nếu bạn bị tái nhiễm với chủng omicron:

Sốt trên 37,8 ° C.

hắt xì

Đau cơ.

Đau họng và nhức đầu.

Mệt mỏi.

Buồn nôn và ói mửa.

Các nhà khoa học cho biết, sự gia tăng các biến thể Covid-19 trong việc tái nhiễm, cho thấy rằng khả năng miễn dịch khỏi coronavirus trước đó sẽ suy yếu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng biến thể "omicron" sẽ có thể vượt qua khả năng miễn dịch tự nhiên và có khả năng miễn dịch bởi vắc-xin ở một mức độ đáng kể.

Ảnh minh họa

Bệnh nhân bị nhiễm chủng Omicron trẻ hơn đáng kể so với những người bị nhiễm biến thể alpha hoặc delta. Theo nghiên cứu, có thể là do thường xuyên không tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học . Tuy nhiên, những người nhiễm biến thể omicron ít có khả năng phải nhập viện hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn so với những bệnh nhân mắc COVID-19 do biến thể alpha hoặc delta.

