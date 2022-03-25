Có thể tái nhiễm Covid-19 không? Các triệu chứng của việc nhiễm biến thể omicron

Sức khỏe 25/03/2022 13:58

Các chuyên gia y tế đã chứng minh "Bệnh nhân Omicron trẻ hơn đáng kể so với những người bị nhiễm alpha hoặc delta."

Các nhà khoa học ở Nam Phi  đã cảnh báo rằng việc  tái nhiễm  ở những người đã mắc COVID-19 dường như có nhiều khả năng với  biến thể omicron  hơn so với các biến thể trước đó của coronavirus.

Có thể tái nhiễm Covid-19 không? Các triệu chứng của việc nhiễm biến thể omicron - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đây là các triệu chứng của COVID-19 nếu bạn bị tái nhiễm với chủng omicron:

  • Sốt trên 37,8 ° C.
  • hắt xì
  • Đau cơ.
  • Đau họng và nhức đầu.
  • Mệt mỏi.
  • Buồn nôn và ói mửa.

Các nhà khoa học cho biết, sự gia tăng các biến thể Covid-19 trong việc tái nhiễm, cho thấy rằng khả năng miễn dịch khỏi coronavirus trước đó sẽ suy yếu.

Nghiên cứu chỉ ra rằng biến thể "omicron" sẽ có thể vượt qua khả năng miễn dịch tự nhiên và có khả năng miễn dịch bởi vắc-xin ở một mức độ đáng kể.

Có thể tái nhiễm Covid-19 không? Các triệu chứng của việc nhiễm biến thể omicron - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bệnh nhân bị nhiễm chủng Omicron trẻ hơn đáng kể so với những người bị nhiễm biến thể alpha hoặc delta. Theo nghiên cứu, có thể là do  thường  xuyên không  tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học . Tuy nhiên, những người nhiễm biến thể omicron ít có khả năng phải nhập viện hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn so với những bệnh nhân mắc COVID-19 do biến thể alpha hoặc delta.

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Từ khóa:   Covid-19 Omicron dấu hiệu nhiễm omicron

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