'Tất tần tật' về biến thể đáng lo ngại của Omicron: Sự khác nhau giữa BA.1 và BA.2

Covid-19 đang mở rộng với làn sóng thứ 4 trên toàn thế giới, và loại biến thể mới của chủng bệnh này đang khiến cho các ca bệnh tăng lên với tốc độ chóng mặt ở một số quốc gia. Điều cần thiết làm ngay lúc này bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe là nắm rõ tình hình về loại biến thể mới đang lan rộng này

Năm biến thể coronavirus đã được xếp vào các biến thể của danh mục đáng lo ngại: Coronavirus và các biến thể của nó chưa bao giờ ngừng mang đến cho chúng ta những cơn ác mộng kể từ khi chúng được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019. Loại virus mới này sau đó cũng gây đau đầu không kém gì các biến thể mới xuất hiện của nó ba năm sau đó. Nhiễm COVID do coronavirus gây ra đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ thống quản lý chăm sóc sức khỏe kể từ năm 2020. Cho đến nay, một số biến thể, cả nhẹ và nặng, đã xuất hiện. Trong số tất cả các biến thể coronavirus đã xuất hiện, năm biến thể đã được xếp vào danh mục đáng lo ngại. Biến thể thống trị mới nhất của coronavirus: Omicron, hiện là nguyên nhân gây ra các bệnh nhiễm trùng COVID xảy ra trên toàn thế giới. Biến thể này, còn được gọi là biến thể nhẹ hơn so với các biến thể tổ tiên của nó, có hai biến thể phụ: BA.1 và BA.2 1.Omicron BA.2 hoặc biến thể tàng hình: Biến thể phụ thứ hai được phát hiện của Omicron, BA.2, hiện được cho là đang gây tàn phá ở nhiều quốc gia được gọi là biến thể tàng hình. Như tên cho thấy, nó là dạng tàng hình vì mặc dù nó có nhiều đột biến phổ biến với biến thể BA.1 Omicron tổ tiên của nó, nhưng nó không có sự xóa gen trên protein đột biến, điều này làm cho nó khó được xác định trong phương pháp RT PCR. Việc theo dõi biến thể này tốn nhiều thời gian hơn, do đó có tên là tàng hình. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu tiên đưa ra tuyên bố chính thức về biến thể này. WHO đã nói rằng dựa trên dữ liệu có sẵn về lây truyền, mức độ nghiêm trọng, tái nhiễm, chẩn đoán, điều trị và tác động của vắc xin BA.2 sẽ được coi là một biến thể cần quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 2. Tại sao BA.2 lại lây nhiễm nhiều hơn: Như đã nói ở trên, do thành phần di truyền của nó, vi rút có thể thoát khỏi sự giám sát của các phương pháp phát hiện thông thường như RT PCR. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng BA.2 có lợi thế tăng trưởng hơn BA.1. Các nghiên cứu đang được tiến hành để tìm hiểu lý do cho lợi thế tăng trưởng này, nhưng dữ liệu ban đầu cho thấy BA.2 có vẻ dễ truyền hơn BA.1, hiện vẫn là tuyến con Omicron phổ biến nhất được báo cáo, WHO cho biết 3.Có bất kỳ triệu chứng riêng biệt nào của nhiễm COVID do BA.2 gây ra không? Biến thể phụ tàng hình của biến thể coronavirus nhẹ hơn không cho thấy bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào như vậy. Nhưng như người ta đã biết rằng coronavirus hoạt động khác nhau ở các cơ thể vật chủ khác nhau, do đó rất khó để xác định một tập hợp các triệu chứng cụ thể cho một biến thể hoặc biến thể phụ cụ thể. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết các triệu chứng ban đầu của nhiễm COVID biến thể tàng hình có thể là chóng mặt và mệt mỏi. Các triệu chứng có thể được nhìn thấy từ hai đến ba ngày sau khi tiếp xúc với vi rút. Các triệu chứng phổ biến khác của COVID là sốt nhẹ, chảy nước mũi, khó thở, đau họng, nhức đầu, đau cơ thể, v.v.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 4. Nhiễm BA.2 trên toàn thế giới: BA.2 là nguyên nhân gây ra làn sóng COVID khổng lồ ở Trung Quốc hiện nay. Các trường hợp COVID đã tăng mạnh ở Anh trong những tuần gần đây. Đức chứng kiến ​​250.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số lượng cao các trường hợp COVID cũng đang được nhìn thấy ở Pháp, Thụy Sĩ, Ý và Hà Lan. Theo báo cáo, biến thể BA.2 chiếm hơn một nửa số trường hợp COVID mới ở Đức và 11% tổng số trường hợp ở Mỹ. Ở nhiều quốc gia, BA.2 đã vượt qua BA.1 phụ; một vài tháng trước biến thể phụ BA.1 đã bỏ lại phía sau biến thể Delta với tốc độ nhanh hơn. Omicron đã nổi tiếng với khả năng truyền nhiễm cao. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 5. Những ca nhiễm BA.2 ở Ấn Độ: Tiến sĩ NK Arora, người đứng đầu Nhóm đặc nhiệm COVID-19 trong Nhóm cố vấn kỹ thuật tiêm chủng quốc gia (NTAGI) nói với India Today: "BA.2 đã được thấy ở 75% tổng dân số. Nhấn mạnh về sự cần thiết của việc sử dụng liều lượng phòng ngừa, ông cũng cho biết các loại vắc xin hiện có sẵn, không bao gồm Omicron ở mức độ mà người ủng hộ sẽ được hưởng lợi. Về đợt COVID thứ tư, đã được dự đoán bởi một nghiên cứu của IIT Kanpur sẽ bắt đầu vào tháng 7, Tiến sĩ Arora cho biết có một số vấn đề với bản thân nghiên cứu. Ấn Độ vẫn chưa chứng kiến ​​sự gia tăng vì khả năng miễn dịch do lây nhiễm tự nhiên cao trong cộng đồng của chúng tôi."

Muốn giảm thiểu nguy cơ mắc Covid 19, hãy chăm chỉ làm điều này mỗi ngày, bạn sẽ ngạc nhiên với công dụng của nó Dịch bệnh Covid đang có chiều hướng tăng trở lại khiến người dân khắp nơi trên thế giới trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đã tiêm đủ mũi tiêm bắt buộc và mũi tăng cường, các chuyên gia khuyên bạn nên làm thêm điều này thường xuyên để giảm nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm khó lường này

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