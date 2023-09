'Tất tần tật' về biến thể đáng lo ngại của Omicron: Sự khác nhau giữa BA.1 và BA.2

Năm biến thể coronavirus đã được xếp vào các biến thể của danh mục đáng lo ngại:

Coronavirus và các biến thể của nó chưa bao giờ ngừng mang đến cho chúng ta những cơn ác mộng kể từ khi chúng được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2019. Loại virus mới này sau đó cũng gây đau đầu không kém gì các biến thể mới xuất hiện của nó ba năm sau đó. Nhiễm COVID do coronavirus gây ra đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ thống quản lý chăm sóc sức khỏe kể từ năm 2020. Cho đến nay, một số biến thể, cả nhẹ và nặng, đã xuất hiện. Trong số tất cả các biến thể coronavirus đã xuất hiện, năm biến thể đã được xếp vào danh mục đáng lo ngại. Biến thể thống trị mới nhất của coronavirus: Omicron, hiện là nguyên nhân gây ra các bệnh nhiễm trùng COVID xảy ra trên toàn thế giới. Biến thể này, còn được gọi là biến thể nhẹ hơn so với các biến thể tổ tiên của nó, có hai biến thể phụ: BA.1 và BA.2

1.Omicron BA.2 hoặc biến thể tàng hình:

Biến thể phụ thứ hai được phát hiện của Omicron, BA.2, hiện được cho là đang gây tàn phá ở nhiều quốc gia được gọi là biến thể tàng hình. Như tên cho thấy, nó là dạng tàng hình vì mặc dù nó có nhiều đột biến phổ biến với biến thể BA.1 Omicron tổ tiên của nó, nhưng nó không có sự xóa gen trên protein đột biến, điều này làm cho nó khó được xác định trong phương pháp RT PCR. Việc theo dõi biến thể này tốn nhiều thời gian hơn, do đó có tên là tàng hình. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lần đầu tiên đưa ra tuyên bố chính thức về biến thể này. WHO đã nói rằng dựa trên dữ liệu có sẵn về lây truyền, mức độ nghiêm trọng, tái nhiễm, chẩn đoán, điều trị và tác động của vắc xin BA.2 sẽ được coi là một biến thể cần quan tâm