Quy định về đeo khẩu trang thay đổi ra sao khi Covid-19 trở thành bệnh dịch nhóm B?

Tin y tế 20/03/2022 09:41

Nếu Covid-19 được chuyển sang bệnh dịch nhóm B theo Nghị quyết Chính phủ ngày 17/3/2022, nhiều quy định liên quan đến phòng chống có thể sẽ thay đổi, trong đó có việc đeo khẩu trang và quy tắc 5K.

Dẫn nguồn từ Thanh Niên, tại Nghị quyết chương trình phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Chính phủ ban hành ngày 17/3 vừa qua, Bộ Y tế đã được yêu cầu căn cứ vào tình hình dịch bệnh để thực hiện việc chuyển đổi các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Sự điều chỉnh này khiến nhiều người tò mò về sự thay đổi của nó mang lại trong cuộc sống hàng ngày của người dân, trong đó có việc tuân thủ khuyến cáo 5K hoặc bãi bỏ quy định đeo khẩu trang.

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Quy định về đeo khẩu trang có thể sẽ thay đổi sau khi chuyển đổi các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B - Ảnh: Thanh Niên

Giải đáp vấn đề này, PGS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nói với Thanh Niên rằng, các cơ quan chuyên môn còn cần phải bàn bạc để quyết định được giải pháp tốt nhất để phòng ngừa dịch bệnh: “Có thể vẫn bắt buộc, có thể khuyến cáo… tùy theo tính chất dịch bệnh để quyết định”.

Cũng liên quan đến vấn đề chuyển đổi Covid-19 từ bệnh dịch nhóm A sang nhóm B, theo Tuổi Trẻ, người bị mắc bệnh sẽ phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh vì Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định rõ chỉ người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A mới thuộc diện được điều trị miễn phí.

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F0 tự điều trị tại nhà ở TP.HCM được cấp phát thuốc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong suốt 2 năm đối đầu với đại dịch Covid-19, người bệnh tại Việt Nam sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí trong trường hợp có tham gia vào bảo hiểm y tế, còn người không có bảo hiểm y tế thì sẽ được ngân sách của nhà nước chi trả. Vì vậy, thời gian qua đã có hàng triệu người mắc Covid-19 được chi trả phí điều trị tại bệnh viện nhờ hai nguồn tiền này.

Tuy nhiên, nếu Covid-19 được áp dụng biện pháp phòng chống dịch của bệnh dịch nhóm B thì dù cho tên bệnh vẫn nằm ở nhóm A thì người không có bảo hiểm sẽ phải tự bỏ tiền túi để chi trả phí chữa trị.

Xem xét cấp phép lưu hành cho vaccine Covid-19 Nanocovax

Xem xét cấp phép lưu hành cho vaccine Covid-19 Nanocovax

Sau khi trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm, vaccine phòng ngừa Covid-19 Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen sản xuất hiện đang được thẩm định để xem xét cấp phép lưu hành.

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Từ khóa:   Covid-19 quy định đeo khẩu trang chi phí điều trị Covid-19

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