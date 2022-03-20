Xem xét cấp phép lưu hành cho vaccine Covid-19 Nanocovax

Sau khi trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm, vaccine phòng ngừa Covid-19 Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen sản xuất hiện đang được thẩm định để xem xét cấp phép lưu hành.
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Theo Sức khỏe và Đời sống, ngày 18/3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về vấn đề cấp phép lưu hành vaccine Covid-19 Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen sản xuất thông qua việc ban hành văn bản 1685/VPCP-KGVX.
Được biết, Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen đã phát triển vaccine phòng Covid-19 Nanocovax từ tháng 5/2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của vaccine Nanocavax bắt đầu từ ngày 18/10/2020, giai đoạn 2 là từ ngày 26/2/2021 và giai đoạn 3 là từ ngày 11/6 năm 2021. Ở giai đoạn 3, việc thử nghiệm đã được thực hiện trên hơn 13.000 tình nguyện viên tại các trung tâm khắp đất nước
Thanh Niên đưa tin, ngoài Nanocovax thì vẫn còn hai ứng viên vaccine phòng Covid-19 khác là Covivac của Viện Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang (IVAC, thuộc Bộ Y tế) và mRNA của Công ty Acturus (Mỹ) do Tập đoàn Vingroup đàm phán để chuyển giao công nghệ về VN. Cả hai ứng viên vaccine ngừa Covid-19 này đều đang trong quá trình thử nghiệm ở các bước cuối và tiến hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành.
Cũng liên quan đến vaccine phòng Covid-19, Tuổi Trẻ thông tin rằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu tiêm mũi 4 cho người lớn và mũi 3 cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.