Xem xét cấp phép lưu hành cho vaccine Covid-19 Nanocovax

Tin y tế 20/03/2022 08:53

Sau khi trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm, vaccine phòng ngừa Covid-19 Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen sản xuất hiện đang được thẩm định để xem xét cấp phép lưu hành.

Theo Sức khỏe và Đời sống, ngày 18/3 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về vấn đề cấp phép lưu hành vaccine Covid-19 Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen sản xuất thông qua việc ban hành văn bản 1685/VPCP-KGVX.

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Vaccine Nanocovax đã trải qua đầy đủ 3 giai đoạn thử nghiệm - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen đã phát triển vaccine phòng Covid-19 Nanocovax từ tháng 5/2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của vaccine Nanocavax bắt đầu từ ngày 18/10/2020, giai đoạn 2 là từ ngày 26/2/2021 và giai đoạn 3 là từ ngày 11/6 năm 2021. Ở giai đoạn 3, việc thử nghiệm đã được thực hiện trên hơn 13.000 tình nguyện viên tại các trung tâm khắp đất nước

Thanh Niên đưa tin, ngoài Nanocovax thì vẫn còn hai ứng viên vaccine phòng Covid-19 khác là Covivac của Viện Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang (IVAC, thuộc Bộ Y tế) và mRNA của Công ty Acturus (Mỹ) do Tập đoàn Vingroup đàm phán để chuyển giao công nghệ về VN. Cả hai ứng viên vaccine ngừa Covid-19 này đều đang trong quá trình thử nghiệm ở các bước cuối và tiến hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu hành.

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Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 Nanocovax - Ảnh: VOV

Cũng liên quan đến vaccine phòng Covid-19, Tuổi Trẻ thông tin rằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua đã có văn bản yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu tiêm mũi 4 cho người lớn và mũi 3 cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Ngày 19/3, Việt Nam ghi nhận 150.618 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 150.606 ca ghi nhận trong nước

Ngày 19/3, Việt Nam ghi nhận 150.618 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 150.606 ca ghi nhận trong nước

Tính từ 16h ngày 18/3 đến 16h ngày 19/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 150.618 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 150.606 ca ghi nhận trong nước (giảm 12.559 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 99.644 ca trong cộng đồng).

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Từ khóa:   vaccine Covid-19 Covid-19 Nanocovax

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