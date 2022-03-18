Ngày 18/3, Việt Nam ghi nhận 163.174 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước

Tin y tế 18/03/2022 17:52

Tính từ 16h ngày 17/3 đến 16h ngày 18/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 163.174 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước (giảm 10.157 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 109.601 ca trong cộng đồng).

Bản tin của Bộ Y tế cho biết, ngày 18/3, cả nước ghi nhận 163.174 ca nhiễm COVID-19.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Đính chính thông tin ca nhiễm mới tại Lào Cai vào ngày 17/3/2022: do lỗi trong quá trình nhập dữ liệu lên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 nên số ca nhiễm mới tại tỉnh Lào Cai vào ngày 17/3/2022 bị tăng gấp đôi (từ 4.787 ca lên 9.574 ca). Vì vậy, số liệu ca nhiễm mới ngày 17/3/2022 được điều chỉnh lại như sau:

+ Số ca nhiễm mới tại Lào Cai: 4.787

+ Tổng số ca nhiễm mới trên cả nước là 173.325 ca trong đó có 173.322 ca ghi nhận trong nước.

- Tính từ 16h ngày 17/3 đến 16h ngày 18/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 163.174 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca ghi nhận trong nước (giảm 10.157 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 109.601 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (23.578), Nghệ An (9.968), Phú Thọ (8.042), Bắc Ninh (6.488), Lạng Sơn (5.011), Lào Cai (4.671), Đắk Lắk (4.460), Hải Dương (4.407), Tuyên Quang (4.389), Sơn La (4.198), Vĩnh Phúc (3.995), Hòa Bình (3.960), Hưng Yên (3.849), Quảng Bình (3.590), Cà Mau (3.160), Điện Biên (3.097), Thái Bình (3.074), Yên Bái (3.062), Bình Dương (3.060), Bình Định (2.965), Thái Nguyên (2.899), Quảng Ninh (2.889), Lâm Đồng (2.729), Bắc Giang (2.723), Lai Châu (2.658), Cao Bằng (2.656), Bến Tre (2.572), Quảng Trị (2.285), TP. Hồ Chí Minh (2.246), Hà Nam (2.105), Hà Giang (2.068), Nam Định (1.998), Bình Phước (1.951), Tây Ninh (1.843), Vĩnh Long (1.781), Ninh Bình (1.721), Bắc Kạn (1.696), Trà Vinh (1.603), Hải Phòng (1.243), Phú Yên (1.235), Khánh Hòa (1.192), Thanh Hóa (1.099), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.000), Kon Tum (987), Đắk Nông (986), Đà Nẵng (956), Hà Tĩnh (944), Quảng Ngãi (899), Bình Thuận (767), Thừa Thiên Huế (547), Quảng Nam (341), Long An (312), Bạc Liêu (305), Đồng Nai (191), An Giang (160), Kiên Giang (156), Cần Thơ (129), Đồng Tháp (90), Ninh Thuận (62), Sóc Trăng (57), Hậu Giang (54), Tiền Giang (6).

- Ngày 18/3/2022, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 34.302 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-3.620), Thái Nguyên (-1.936), Hà Nội (-1.733).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+1.468), Trà Vinh (+730), Sơn La (+499).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 170.600 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 7.367.112 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 74.542 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 7.359.460 ca, trong đó có 3.859.142 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (940.034), TP. Hồ Chí Minh (579.844), Bình Dương (356.643), Nghệ An (325.416), Bắc Ninh (253.879).

Ngày 17/3, Việt Nam ghi nhận 178.112 ca mắc COVID-19, có 124.725 ca trong cộng đồng

Ngày 17/3, Việt Nam ghi nhận 178.112 ca mắc COVID-19, có 124.725 ca trong cộng đồng

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 17/3, Việt Nam ghi nhận 178.112 ca mắc COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh và 178.109 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.443 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố

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