Ngày 16/3, cả nước ghi nhận 180.558 ca bệnh, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 6.820.458 ca nhiễm COVID-19

Tin y tế 16/03/2022 17:54

Tính từ 16h ngày 15/3 đến 16h ngày 16/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 180.558 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 180.552 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.084 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 121.201 ca trong cộng đồng).

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 16/3, Việt Nam ghi nhận 180.558 ca nhiễm COVID-19.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 15/3 đến 16h ngày 16/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 180.558 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 180.552 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.084 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 121.201 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (26.220), Nghệ An (10.797), Vĩnh Phúc (8.875), Phú Thọ (8.335), Bắc Ninh (5.751), Bình Dương (5.285), Hải Dương (4.972), Lạng Sơn (4.941), Thái Nguyên (4.933), Lào Cai (4.810), Hưng Yên (4.533), Sơn La (4.504), Đắk Lắk (4.472), Tuyên Quang (4.297), Hòa Bình (3.984), Cà Mau (3.881), Quảng Bình (3.656), Điện Biên (3.608), Bình Định (3.115), Thái Bình (3.023), Quảng Ninh (2.999), Bắc Giang (2.978), Yên Bái (2.897), Bến Tre (2.686), Cao Bằng (2.658), Nam Định (2.599), Lâm Đồng (2.598), Lai Châu (2.572), Bình Phước (2.436), Ninh Bình (2.331), Hà Nam (2.241), Quảng Trị (2.160), Hà Giang (2.152), Gia Lai (2.078), TP. Hồ Chí Minh (2.052), Vĩnh Long (1.770), Bắc Kạn (1.702), Tây Ninh (1.586), Đắk Nông (1.465), Khánh Hòa (1.380), Đà Nẵng (1.297), Trà Vinh (1.186), Thanh Hóa (1.071), Quảng Ngãi (1.048), Phú Yên (1.005), Kon Tum (974), Bà Rịa - Vũng Tàu (918), Hà Tĩnh (886), Bình Thuận (800), Quảng Nam (346), Đồng Nai (303), Thừa Thiên Huế (257), Bạc Liêu (251), Long An (240), An Giang (146), Cần Thơ (130), Sóc Trăng (93), Kiên Giang (73), Đồng Tháp (62), Ninh Thuận (60), Hậu Giang (56), Tiền Giang (18).

- Ngày 16/3/2022, Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 56.827 ca, Sở Y tế Thanh Hóa đăng ký 30.155 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-2.032), Hà Giang (-1.873), Hòa Bình (-862).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc (+5.882), Bình Dương (+1.991), Bến Tre (+1.614).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 168.954 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 6.820.458 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 69.015 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.812.818 ca, trong đó có 3.547.488 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (891.145), TP. Hồ Chí Minh (575.229), Bình Dương (349.319), Bắc Ninh (242.371), Nghệ An (297.937).

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