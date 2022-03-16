Thông tin hữu ích: F0 đang điều trị tại nhà không được tự ý sử dụng 3 loại thuốc này

Tin y tế 16/03/2022 09:24

Trong Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 cập nhật mới đây, Bộ Y tế đưa ra quy định mới về các thuốc được cho phép điều trị tại nhà

Dẫn tin từ Zing News, Trong Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 cập nhật ngày 14/3, Bộ Y tế đưa ra quy định mới về các thuốc được cho phép điều trị tại nhà.

Theo đó, 3 loại thuốc gồm: Thuốc kháng viêm, kháng đông, kháng virus đã được Bộ Y tế loại khỏi danh mục thuốc điều trị tại nhà.

Đây là nhóm thuốc kháng viêm corticosteroid (Dexamethasone, Methylprednisolone), thuốc kháng đông (Rivaroxaban, Apixaban) và thuốc kháng virus (Favipiravir, Molnupiravir).

Người mắc bệnh không được tự ý mua ba loại thuốc trên nếu không có chỉ định, kê đơn của bác sĩ. Thay vào đó, hướng dẫn ngày 14/3 cập nhật các nhóm thuốc liên quan điều trị triệu chứng, bao gồm dung dịch bù nước và điện giải (điều trị tiêu chảy), thuốc giảm ho, dung dịch nhỏ mũi (giảm nghẹt mũi).

5 danh mục thuốc được cho phép sử dụng khi theo dõi người mắc Covid-19 gồm:

- Thuốc hạ sốt (Paracetamol) cho người lớn viên 500 mg số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày, không dùng quá 4 g/ngày.

Paracetamol dùng cho trẻ em tùy theo cân nặng và độ tuổi có dạng gói bột, cốm pha hỗn dịch uống hay viên 80 mg, 100 mg, 150 mg, 250 mg, 325 mg, 500 mg đủ dùng trong 3-5 ngày.

Người lớn dùng Paracetamol tối đa 4 g (4.000 mg)/ngày, trẻ em không được dùng liều quá 60 mg/kg/ngày.

- Dung dịch bù nước và điện giải: Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác.

- Thuốc giảm ho tuỳ theo triệu chứng: Thuốc từ thảo dược, thuốc giảm ho đơn thuần, thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin đủ dùng trong 5-7 ngày.

- Dung dịch nhỏ mũi: NaCl 0,9% đủ dùng từ 5-7 ngày

- Thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn đang sử dụng cho người bệnh.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, đối với việc sử dụng thuốc Molnupiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế.

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) khuyến cáo Molnupiravir được sử dụng để điều trị COVID-19 mức độ nhẹ đến trung bình ở người trưởng thành dương tính với xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.

- Molnupiravir dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày.

- Molnupiravir không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp.

- Molnupiravir không được sử dụng để dự phòng sau hay trước phơi nhiễm để phòng COVID-19.

- Đối với phụ nữ có thai và cho con bú:

+ Molnupiravir không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai. Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.

+ Dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ Molnupiravir, không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong 4 ngày sau liều Molnupiravir cuối cùng.

- Đối với trẻ em và thanh thiếu niên: Molnupiravir không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn.

- Đối với nam giới: Molnupiravir có thể ảnh hưởng đến tinh trùng, mặc dù rủi ro được coi là thấp. Vì vậy, nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir cuối cùng.

Bản tin COVID-19 ngày 15/3: Việt Nam ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, TP, tăng 14.221 ca so với ngày trước đó

Bản tin COVID-19 ngày 15/3: Việt Nam ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới tại 63 tỉnh, TP, tăng 14.221 ca so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 14/3 đến 16h ngày 15/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 175.468 ca ghi nhận trong nước (tăng 14.221 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 128.256 ca trong cộng đồng).

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