Ngày 13/3, Việt Nam ghi nhận 166.968 ca mắc COVID-19, giảm 1.751 ca so với ngày trước đó

Tin y tế 13/03/2022 17:54

Tính từ 16h ngày 12/3 đến 16h ngày 13/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 166.968 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 166.953 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.751 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 100.536 ca trong cộng đồng).

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 13/3, Việt Nam ghi nhận 166.968 ca mắc COVID-19.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 12/3 đến 16h ngày 13/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 166.968 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 166.953 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.751 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 100.536 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (29.269), Nghệ An (10.243), Đắk Lắk (7.569), Phú Thọ (6.534), Bắc Ninh (6.417), Lạng Sơn (4.816), Hưng Yên (4.599), Sơn La (4.538), Hải Dương (4.406), Hòa Bình (4.337), Lào Cai (3.921), Tuyên Quang (3.696), Nam Định (3.379), Điện Biên (3.320), Quảng Bình (3.271), Bến Tre (3.059), Quảng Ninh (2.990), Vĩnh Phúc (2.987), Cà Mau (2.972), Bắc Giang (2.853), Bình Dương (2.851), Quảng Trị (2.793), Thái Bình (2.781), Thái Nguyên (2.738), Bình Định (2.424), Ninh Bình (2.379), Hà Nam (2.317), Yên Bái (2.281), Bình Phước (2.273), Cao Bằng (2.259), TP. Hồ Chí Minh (2.257), Lai Châu (2.148), Hà Giang (1.911), Lâm Đồng (1.877), Hải Phòng (1.593), Đắk Nông (1.578), Bắc Kạn (1.394), Phú Yên (1.378), Đà Nẵng (1.338), Vĩnh Long (1.285), Thanh Hóa (1.210), Khánh Hòa (1.188), Tây Ninh (1.078), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.059), Trà Vinh (1.047), Hà Tĩnh (896), Bình Thuận (855), Quảng Ngãi (509), Kon Tum (401), Quảng Nam (332), Bạc Liêu (314), Đồng Nai (170), Long An (168), Cần Thơ (133), Thừa Thiên Huế (129), An Giang (123), Kiên Giang (111), Đồng Tháp (70), Sóc Trăng (41), Hậu Giang (40), Tiền Giang (27), Ninh Thuận (21).

- Ngày 13/3/2022, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 42.533 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-3.107), Hải Phòng (-1.607), Hà Nội (-1.424).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+7.568), Bến Tre (+1.078), Bắc Ninh (+748).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 162.819 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 6.112.648 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 61.879 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.105.041 ca, trong đó có 3.160.754 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (808.384), TP. Hồ Chí Minh (568.772), Bình Dương (339.051), Bắc Ninh (224.142), Nghệ An (216.172).

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