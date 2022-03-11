Ngày 11/3, Việt Nam ghi nhận 169.114 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 8.429 ca so với ngày trước đó

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 11/3, Việt Nam ghi nhận 169.114 ca nhiễm COVID-19 mới.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (31.899), Nghệ An (11.057), Phú Thọ (6.352), Bắc Ninh (6.346), Bình Dương (5.574), Sơn La (4.728), Hưng Yên (4.324), Lạng Sơn (4.291), Hòa Bình (4.281), Hải Dương (4.035), Cà Mau (3.859), Tuyên Quang (3.838), Nam Định (3.494), Quảng Trị (3.462), Lào Cai (3.309), Hải Phòng (3.297), Đắk Lắk (3.218), TP. Hồ Chí Minh (3.040), Bắc Giang (2.997), Quảng Ninh (2.919), Vĩnh Phúc (2.862), Bình Định (2.826), Thái Nguyên (2.724), Thái Bình (2.719), Điện Biên (2.709), Quảng Bình (2.708), Ninh Bình (2.569), Bình Phước (2.425), Lai Châu (2.419), Cao Bằng (2.386), Hà Nam (2.337), Bến Tre (2.090), Yên Bái (2.042), Khánh Hòa (1.693), Đà Nẵng (1.683), Đắk Nông (1.676), Phú Yên (1.586), Lâm Đồng (1.511), Tây Ninh (1.331), Thanh Hóa (1.292), Bắc Kạn (1.275), Vĩnh Long (1.098), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.096), Trà Vinh (969), Hà Tĩnh (896), Bình Thuận (810), Quảng Ngãi (690), Bạc Liêu (395), Kon Tum (380), Quảng Nam (322), Thừa Thiên Huế (311), Đồng Nai (205), Cần Thơ (174), Long An (170), Kiên Giang (106), An Giang (92), Đồng Tháp (54), Sóc Trăng (54), Ninh Thuận (41), Hậu Giang (33), Tiền Giang (11).

- Tính từ 16h ngày 10/3 đến 16h ngày 11/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 169.114 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 169.090 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.429 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 112.937 ca trong cộng đồng).

- Ngày 11/3/2022, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 19.326 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (-2.162), TP. Hồ Chí Minh (-628), Hải Phòng (-236).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+4.224), Hà Nội (+1.742), Phú Yên (+839).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 153.998 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.448.935 ca nhiễm, đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 55.161 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.441.358 ca, trong đó có 2.980.405 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (563.711), Hà Nội (553.422), Bình Dương (333.504), Bắc Ninh (212.056), Nghệ An (194.263).