Tiếp tục tăng 2.161 ca mắc COVID-19 so với ngày trước đó, ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 9/3, Việt Nam ghi nhận 164.596 ca mắc COVID-19 .

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (31.365), Nghệ An (10.296), Bắc Ninh (9.068), Phú Thọ (5.594), Sơn La (4.924), Hưng Yên (4.102), Hòa Bình (3.997), Bình Dương (3.993), Nam Định (3.980), Lạng Sơn (3.905), Hải Dương (3.636), Tuyên Quang (3.498), Cà Mau (3.294), Đắk Lắk (3.119), Hải Phòng (3.027), Lào Cai (2.939), Quảng Ninh (2.905), Bắc Giang (2.794), Thái Nguyên (2.790), Điện Biên (2.772), Vĩnh Phúc (2.729), Quảng Trị (2.673), Bình Định (2.620), Thái Bình (2.608), Ninh Bình (2.554), Gia Lai (2.551), Quảng Bình (2.473), TP. Hồ Chí Minh (2.463), Hà Nam (2.372), Bình Phước (2.316), Cao Bằng (2.298), Bắc Kạn (2.258), Hà Giang (2.177), Yên Bái (2.064), Lai Châu (1.869), Khánh Hòa (1.861), Đà Nẵng (1.758), Lâm Đồng (1.224), Bến Tre (1.182), Thanh Hóa (1.163), Đắk Nông (1.011), Bà Rịa - Vũng Tàu (957), Tây Ninh (955), Hà Tĩnh (858), Vĩnh Long (754), Phú Yên (746), Quảng Ngãi (722), Bình Thuận (628), Trà Vinh (437), Thừa Thiên Huế (368), Kon Tum (367), Quảng Nam (323), Bạc Liêu (312), Long An (226), Cần Thơ (191), Đồng Nai (140), Kiên Giang (76), An Giang (73), Hậu Giang (61), Đồng Tháp (49), Tiền Giang (40), Sóc Trăng (39), Ninh Thuận (32).

- Tính từ 16h ngày 08/3 đến 16h ngày 09/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 164.596 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 164.576 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.161 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 106.573 ca trong cộng đồng).

- Ngày 09/3/2022, Sở Y tế Nghệ An đăng ký bổ sung 45.896 ca, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 30.353 ca và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 24.318 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (-2.363), TP. Hồ Chí Minh (-620), Bình Dương (-513).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+5.139), Hải Phòng (+2.924), Bắc Ninh (+2.858).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 141.797 ca/ngày.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.042.036 ca nhiễm, đứng thứ 21/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 51.041 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.034.498 ca, trong đó có 2.852.397 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (557.003), Hà Nội (491.366), Bình Dương (322.628), Bắc Ninh (203.588), Quảng Ninh (158.445).